Qual è la migliore auto ibrida? Il dominio è di un costruttore molto noto

L’auto ibrida si prende la scena da anni sul campo delle nuove tecnologie, ed oggi vi parleremo della migliore di tutte. Ecco quale domina.

Il mercato dell’automotive di oggi inizia ad essere sempre più dominato dalle nuove tecnologie, che per ora vedono ancora al vertice l’auto ibrida. Il full electric, soprattutto in Italia, non convince in modo chiaro i cittadini, che non la vedono un’alternativa per evitare il cambiamento climatico, per una serie di motivi tra cui la produzione e lo smaltimento delle batterie.

Sull’auto ibrida ci sono invece giudizi molto più positivi, ed oggi vi parleremo della migliore di tutte sul mercato in base alle vendite. Vi antipiamo, ma era facile immaginarlo, che questa classifica vede un netto dominio della Toyota, che ha piazzato ben quattro auto tra le prime dieci. La supremazia è totale.

Auto ibrida, la Toyota è al top con la Yaris

L’auto ibrida più venduta in Italia è per distacco la Toyota Yaris, la cui ultima versione è stata lanciata nel 2020. Parliamo della quarta generazione di questo gioiellino della casa giapponese, che fu lanciata per la prima volta nel 1999, quasi mezzo secolo fa, e che continua a farsi valere anche con il passare del tempo e delle varie tecnologie.

I motori disponibili sono due, ed entrambi possono contare sulla spinta di tre cilindri. C’è un benzina 1.0 con cambio manuale da 75 cavalli, ed un 1.5 a ciclo Atkinson, con la possibilità di recuperare tanta energia nelle fasi di frenata per permette a chi si trova al volante di risparmiare molto carburante nei tratti urbani, quello dove di solito si spreca più benzina a causa delle continue accelerazioni alternate a brusche frenate.

Del tutto nuovo nell’ultima versione il powertrain ibrido, con una nuova batteria che pesa circa il 20% in meno rispetto alla serie precedente, con una potenza totale che invece ne ha beneficiato, salendo a 115 cavalli. Ovviamente, c’è la modalità EV, ovvero quella che consente di procedere soltanto con la spinta del motore elettrico per circa 4-5 km, cosa che può essere molto utile in situazioni di emergenza come l’aver terminato il carburante.

La cosa incredibile è che Toyota è riuscita a mettere insieme un’auto ibrida, e non elettrica al 100%, che può spingere sino a 130 km/h senza l’ausilio del motore a combustione, tagliando le emissioni e con tante altre migliorie. Il prezzo parte da 23.110 euro, e contiene anche una lunga serie di vantaggi.

La garanzia Hybrid Service è infatti valida per una durata di un anno o di 15.000 km compiuti, e si può rinnovare sino al decimo anno o sino a 250.000 km, e qui la cosa dipende da quale traguardo viene raggiunto prima. Il costruttore giapponese, in termini di vendite, domina la scena delle ibride, visto che al secondo posto c’è la nuovissima C-hR Hybrid.

La terza piazza è dell’inaspettata Mini Countryman Cooper S E, seguita dalla Suzuki Swift ibrida. La prima BMW si piazza in quinta posizione, ed è la Serie 2 Active Tourer, davanti alla Kia Niro ed alla Prius, ancora un modello del marchio della famiglia Toyoda. Ottava la Honda CR-V Hybrid, segue poi la Corolla davanti alla Mercedes Classe C Wagon che completa la top ten.

In questo video, caricato sul canale YouTube “MEDCARS TV“, potete trovare le immagini della miglior ibrida sul mercato, sia per convenienza che per numero di vendite, ovvero la Yaris 2020. Se siete interessati al modello, sappiate che porta con sé tanti vantaggi, e va detto che la sua grande efficienza nei tracciati urbani è uno dei segreti che l’ha portata a diventare il top di gamma. Il gioco, è proprio il caso di dirlo, in questo caso vale la candela.