Una McLaren da sogno è disastrata: guardate come rinasce dal nulla

Una McLaren 570S era finita in condizioni terribili, ma poi è cambiato tutto in poche mosse. Ecco cosa è successo a questa supercar.

In casa McLaren si è soliti costruire auto che sono delle opere d’arte, ed il reparto automotive è uno dei più apprezzati del mondo. Ad oggi, la casa britannica sta vivendo un momento da incubo in F1, dove il titolo mondiale non arriva da ormai 15 anni, ma c’è da dire che da altri punti di vista, il costruttore non ha perso il proprio fascino.

Oggi vi parleremo di una McLaren 570S che è stata protagonista di un car wash molto complicato, a causa delle terribili condizioni in cui era stata ridotta. La vettura inglese, per fortuna, è tornata a risplendere grazie alla bravura di alcuni esperti, che di mestiere fanno proprio questo.

McLaren, ecco il car wash della 570S dopo un incubo

Il destino di alcune auto è a volte inversamente proporzionale al loro valore. Questo è quanto accaduto ad una McLaren 570S, una delle supersportive più belle e potenti della casa di Woking, che come potrete vedere dal video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Tino Car Care“, era arrivata a condizioni davvero improponibili.

Per fortuna, un gruppo di intrepidi appassionati se ne sono presi cura, riuscendo a ripulirla in poche ore. Le condizioni della vettura erano terribili, visto che, a quanto pare, non veniva lavata da alcuni mesi, ed è ovvio che ciò ha avuto un impatto devastante sul suo design e sulle sue forme. Stiamo parlando di sporcizia che si era accumulata in ogni singolo angolo del veicolo, ed anche il motore, a quanto pare, aveva iniziato a risentirne, per cui è stata effettuata anche un’attenta pulizia nella zona del cofano.

Dopo la fine delle operazioni, questa meravigliosa McLaren è tornata a ruggire, ma vi assicuriamo che solo un team di esperti di questo calibro avrebbe potuto effettuare un intervento di questo tipo. La 570S è davvero unica nel suo genere, ed ora vi spiegheremo la sua storia, che ha fatto la fortuna di questo costruttore negli ultimi anni.

Una supercar dalle prestazioni di livello strepitoso

In casa McLaren non c’è solo e soltanto la F1, ma un reparto automotive di altissimo livello. Negli anni Novanta, la leggenda della F1 GTR vinse anche la 24 ore di Le Mans, e con il passare degli anni, questo marchio ha continuato ad investire nel settore delle supercar stradali, con risultati eccezionali.

Come detto in precedenza, la protagonista del car wash odierno è la 570S, presentata al Salone di New York del 2015. Il prezzo di listino è di 180 mila dollari americani, ed è una vettura davvero eccezionale. Lunga 456 cm, larga 210 cm ed alta 120 cm, è spinta da un motore V8 di 90 gradi, con 3.8 di cilindrata e biturbo, che porta la potenza massima a ben 570 cavalli.

Il suo peso è di 1313 kg, ed una delle sue caratteristiche migliori sta nelle sospensioni attive derivate dalla F1, con schema a doppio quadrilatero e barre antirollio poste sia all’anteriore che al posteriore. La casa di Woking ha fatto le cose in grande con questo modello, un vero e proprio capolavoro della tecnologia e dell’ingegneria.

Ne esistono anche alcune varianti, come la 540C e la 570GT, vetture che sfondano agevolmente il tetto dei 320 km/h. Nella 570GT c’è stato un duro processo di alleggerimento del telaio e della carrozzeria, e c’è da dire che i livelli di carico aerodinamico raggiunti ne sono un ottimo riscontro.

Nel video qui postato, potete gustarvi il car wash che vi abbiamo descritto, ricordandovi che se tra voi dovesse esserci qualche fortunato possessore di questo gioiello, dovrete essere bravi a non farla cadere in disgrazia. Tutte le auto, ma le supercar in particolare, meritano di essere trattate con i guanti bianchi.