Qual è l’Audi più potente di sempre? Si tratta di una vera belva

L’Audi ha nella sua gamma tanti gioielli che spiccano per potenza e bellezza, ma oggi vi parleremo del top assoluto. Ecco la più potente.

In casa Audi le potenze dei veicoli stanno aumentando a vista d’occhio, e la grande novità è rappresentata dall’elettrico. Negli ultimi anni, le EV all’interno della gamma della casa di Ingolstadt stanno crescendo, anche se i prezzi molto elevati non consentono ai comuni mortali di poterne acquistare con così tanta facilità.

La vettura di cui vi parleremo oggi è la più potente di sempre per quello che riguarda l’Audi, ed è proprio una full electric a far saltare in banco. Non faranno rumore, ma le auto elettriche stanno raggiungendo delle performance impressionanti, come la RS e-tron GT di cui vi parleremo oggi.

Audi, la RS e-tron GT batte tutte le sorelle

Nel 2020, l’Audi ha iniziato la produzione della e-tron GT, la cui versione RS si sarebbe poi rivelata la più potente di sempre nella storia della casa di Ingolstadt. Prima di spiegarvi le caratteristiche del modello più estremo, è bene partire da quello che è stato il progetto originale, pronto a segnare un’epoca ed a fare la storia.

Nel 2018 venne svelato un concept, chiamato e-tron GT Concept, mentre nel novembre di due anni dopo arrivò la vettura di serie. Le caratteristiche estetiche principali sono i fari trapezoidali, i passaruota molto sporgenti ed una griglia posta sulla parte frontale di forma esagonale.

Ovviamente, come avrete capito anche dal nome, si tratta di una vettura elettrificata, spinta da due motori elettrici, uno all’anteriore e l’altro al posteriore, uniti ad una trasmissione diretta per una potenza complessiva di ben 530 cavalli. La sua velocità massima è di 245 km/h con uno scatto che copre gli 0-100 km/h in soli 4,1 secondi, ed un’autonomia complessiva abbastanza buona di 425 km.

Tuttavia, questa non sarebbe diventata l’Audi più potente di sempre, visto che la sportiva R8 si spinge sino ad una potenza massima di 620 cavalli, il che la rendeva nettamente superiore alla e-tron GT di base. Il sorpasso si è materializzato nel 2021, quando ne fu presentata la versione GT, che è diventata la creatura più potenze di sempre per la casa dei quattro anelli.

Spinta da due motori elettrici ancor più potenti, questa versione è in grado di toccare ben 646 cavalli, superando di 26 la R8 con motore termico V10. Con 880 Nm di coppia ed accelerazione che permette di raggiungere la velocità di 100 km/h partendo da fermi in soli 3,3 secondi, questa vettura spinge sino a 250 km/h, e da questo punto di vista non è un enorme passo in avanti rispetto alla versione base.

Tuttavia, va segnalato che la top speed è limitata elettronicamente, ma i test svolti dal marchio di Ingolstadt hanno dimostrato che sarebbe potuta andare ben più forte, ma il tutto è stato limitato per motivi di sicurezza. Il prezzo della RS e-tron GT parte da ben 156.620 euro, ma non c’è da stupirsi vista tutta la tecnologia che si porta dietro, che è arrivata ad un livello tale da far invidia a qualsiasi auto da corsa.

Sul fronte tecnico, il passo è stato allungato rispetto alla versione originale, con baricentro ribassato per aumentare la downforce. Il pacchetto RS porta a grandi novità anche nell’abitacolo, reso ben più sportivo proprio dal logo RS posizionato sui sedili ed anche alle cuciture presenti di colore rosso, con sedili in pelle.

Il quadro strumenti sembra quello di un’astronave, con schermo da 12,3 pollici del tutto digitale ed una console centrale. Ovviamente è possibile collegare il proprio smartphone con pacchetti esclusivi legati ad Apple Music, mentre, tornando agli esterni, c’è anche la possibilità di personalizzare la colorazione del mezzo. La creatura di Ingolstadt più potente di sempre è un gioiello sotto tutti i punti di vista.