Un Suv dell’Audi è inguardabile: d’improvviso cambia tutto

Un’Audi SQ8 è stata riportata allo splendore originale grazie ad un car wash perfetto. Ecco cosa le è accaduto e come è risorta.

Uno dei marchi che realizza auto di gran livello, qualità e bellezza è sicuramente l’Audi, che nel corso degli anni ha evoluto in maniera eccelsa la propria linea, producendo dei prodotti davvero unici. La vettura protagonista del nostro racconto odierno è una vera e propria belva, ovvero l’SQ8, uno dei modelli più recenti progettati dalla casa di Ingolstadt.

Il marchio dei quattro anelli non sta attraversando un periodo poi troppo semplice, e tutta la produzione sta per essere concentrata sull’elettrico. Tra le notizie degli ultimi mesi, infatti, c’è quella che riguarda l’addio alla R8 a motore termico, che dal prossimo biennio dovrebbe diventare full electric. I tempi stanno cambiando in fretta, anche se non c’è grossa convinzione verso la strada che si sta prendendo. Il cliente non pare molto attrattato da queste nuove tecnologiche, che però sono destinate a soppiantare il motore a scoppio.

L’Audi protagonista del nostro racconto odierno è però turbodiesel, anche se associata al gasolio c’è la tecnologia mild hybrid, che nel corso degli ultimi anni sta letteralmente spopolando. Il car wash di questo bestione, ne siamo certi, vi lascerà senza parole, ed il risultato finale, rispetto all’inizio, è un qualcosa di a dir poco impressionante.

Audi, l’SQ8 e l’incredibile prima e dopo il car wash

L’Audi SQ8 è un Suv prodotto dalla casa di Ingolstadt, la versione più prestazionale ed estrema di questo modello, che deriva dal Q8. Questo è entrato in produzione a partire dal 2018, ed è stato lanciato per competere con i crossover di lusso e sfidare auto come la BMW X6 e la Mercedes GLE Coupé. Viene realizzato a Bratislava, in Slovacchia, sfruttando la piattaforma della Volkswagen MLBevo.

La versione che contraddistingue l’SQ8 è sicuramente quella con motore turbodiesel V8 da 4.0 litri, con ben 435 cavalli sul groppone. La tecnologia è mild hybrid, e le sue misure sono davvero imponenti. La lunghezza è di 5,01 metri, con gruppi ottimici Matrix LED, e quattro portentosi terminali di scarico.

La vettura impiega solo 4,8 secondi per scattare da ferma sino a 100 km/h, una performance eccezionale considerando il suo peso e la sua mole in generale. Considerando che si tratta di una delle Audi più esclusive sul mercato, il prezzo è ovviamente molto elevato e parte dai 110 mila euro, ma con gli optional e nelle sue versioni più performanti può toccare senza problemi quota 160 mila euro.

Nella giornata di oggi, vi proporremo un car wash davvero incredibile e che ha visto protagonista proprio una SQ8, con un video caricato sul canale YouTube “Vermij Car Detail“, in cui viene messo in mostra un lavoro davvero strepitoso. La pulizia incomincia dai cerchioni, per poi passare alla carrozzeria ed agli interni con tutta una serie di prodotti specifici, i quali la fanno risplendere dopo il lavoro.

La vettura, inizialmente, si presentava in condizioni davvero pessime ed era tutta sporca di sabbia, quasi come se avesse appena corso la Dakar. Gli addetti hanno però agito in maniera perfetta, trattando questo Suv come se fosse una supercar unica al mondo, e c’è da dire che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La differenza tra il prima ed il dopo il car-wash è davvero ragguardevole, e rende merito all’impegno di questi ragazzi.

Come al solito, ci teniamo a non svelarvi troppo, lasciandovi gustare queste immagini che meritano davvero la vostra attenzione. Se doveste trovarvi in difficoltà per quello che riguarda la pulizia della vostra auto, adesso sapete bene a chi rivolgervi per cercare di riportarla allo splendore originale.

L’SQ8 non è di certo l’auto più facile da trattare, visto che si tratta di un bestione di dimensioni mastodontiche. Il fortunato proprietario può ora riportarla a casa dopo una pulizia perfetta, che sicuramente lo avrà fatto felice, anche se immaginiamo che un lavoro del genere non costi proprio pochissimo.