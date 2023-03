Moto2: nel 2023 debutta in un team uno sponsor decisamente “hot”

Inizia il Motomondiale e in Moto2 arriva un team americano che avrà come sponsor principale un social network che fa molto discutere.

E’ tutto pronto per l’inizio del Motomondiale 2023. I team di Moto3, Moto2 e MotoGP stanno scaldando i motori per questa nuova stagione, che si preannuncia più interessante che mai. Tutti gli occhi saranno sulla classe regina, visti anche gli ultimi test. Ma oltre ai piloti, ci sono altre novità che riguardano il paddock, in particolare la classe di mezzo. Infatti c’è un team che ha aperto ufficialmente una collaborazione con una delle piattaforme più chiacchierate del momento: parliamo di OnlyFans.

Infatti il social network di contenuti in abbonamento ha stretto un accordo di sponsorizzazione con l’American Racing Team per mostrare il suo nome sulle due Kalex che Rory Skinner e Sean Dylan Kelly guideranno quest’anno nella categoria Moto2.

Il logo OnlyFans sarà visibile sia nei box del team che sulle moto e sull’equipaggiamento dei suoi due piloti. La scuderia ha annunciato proprio a ridosso del Mondiale Moto2 il suo accordo con il social network, una collaborazione che consentirà anche ai fan della squadra guidata da John Hopkins di conoscere tutti i suoi dettagli attraverso il profilo dell’American Racing Team aperto proprio su OnlyFans.

Il mondo OnlyFans

Nonostante la nomea di social con contenuti ad alto contenuto erotico, ospita in realtà contenuti tra i più disparati. Fondato nel 2016 da Tim Stokely e suo padre, Guy Stokely, OnlyFans è nato come un social network diverso, rivolto a creatori di contenuti disposti a far pagare soldi ai propri follower in cambio di testi esclusivi, foto e video.

Il progetto non è decollato fino al 2018, quando l’imprenditore Leonid Radvinsky, di origine ucraina e americana, ha acquistato il 75% della società, divenendone anche direttore. E da lì il successo di OnlyFans è arrivato, soprattutto per la possibilità di offrire contenuti erotici ai propri iscritti. Per capirne l’importanza basterebbe dare qualche numero: nel 2021 ha movimentato all’interno della sua piattaforma 4,8 miliardi di dollari, di cui 432 milioni di utili, ossia il 615% in più rispetto al 2020. Inoltre ha già 200 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Come funziona? I creatori del canale trattengono l’80% dell’abbonamento mensile che ricevono dai loro follower, mentre il restante 20% va direttamente alla piattaforma.

Lo sbarco inatteso di OnlyFans in Moto2 (e non solo)

“Vi porteremo in giro per il mondo con noi per mostrarvi cosa vuol dire competere nelle corse motociclistiche di livello mondiale, dai piani di formazione dei piloti alle attività di team building alle cose che vediamo fuori dalla pista nei 18 Paesi in cui corriamo”, ha scritto il team di Moto2 presentando questa sponsorizzazione.

Ma questa con l’American Racing Team non sarà l’unica sponsorizzazione nel mondo delle due ruote che OnlyFans realizzerà quest’anno. Infatti la piattaforma britannica ha anche stretto un accordo con il pilota del MotoAmerica Josh Herrin per mostrare il suo logo sul suo casco. Una collaborazione che non poteva iniziare in modo migliore, visto che Herrin ha vinto la 200 Miglia di Daytona.