Auto, qual è la differenza tra ibrida e Plug-in Ibrida? Ecco la spiegazione

Le auto di oggi sono spinte da tante tipologie differenti di propulsione. Oggi vi porteremo alla scoperta di una differenza molto importante.

Le auto e tutto ciò che gira intorno a questa tipologia di veicoli sta cambiando in questi anni, e ci sarà da capire con il tempo quanto tutto ciò avrà un impatto positivo sull’ambiente. L’Europa ha imboccato la strada dell’elettrificazione completa, ma l’opposizione di alcuni governi sembra poter essere una speranza per tutti i cittadini, che non sono disposti a piegarsi a questo vero e proprio ricatto.

L’auto elettrica comporta delle spese che per la gran parte degli automobilisti, al giorno d’oggi, non sono sostenibili, ma anche le tempistiche di ricarica e la durata delle batterie sono delle questioni aperte. Per chi vuole provare le nuove tecnologie ci sono comunque delle strade alternative, di cui ora vi andremo a parlare. L’ibrido è diviso tra diverse tipologie, tutte affascinanti e che propongono delle alternative alle EV complete.

Auto, ecco cosa significa averne una ibrida

Le auto ibride esistono ormai da tanti anni, e tra di loro va specificata un’importante differenza. Infatti, la parola ibrida è ormai fin troppo generica, perché quando si parla di una vettura che è spinta da una propulsione sia termica che elettrica, ma che non ha la possibilità di ricaricarsi in maniera esterna con una presa di corrente, può essere distinta in Full Hybrid e Mild Hybrid.

Le prime sono quelle più prestazionali, visto che hanno a loro disposizione un motore elettrico ed una batteria più potenti, ma tra gli svantaggi rispetto alle seconde ci sono costi più importanti di acquisto ed un peso maggiorato. Tuttavia, un vantaggio importante per quello che riguarda le auto Full Hybrid è dato dal fatto che consentono un grosso risparmio sui consumi.

Infatti, quando siamo nel traffico cittadino, le Full Hybrid sono in grado di muoversi in maniera autonoma con il motore elettrico, mentre le Mild Hybrid non possono farlo. Questo comporta una certa convenienza nelle Full Hybrid, che tramite un risparmio maggiore di carburante possono portarvi a recuperare una spesa maggiore in fase di acquisto rispetto alle Mild Hybrid.

Ricordiamo infatti che le Full Hybrid sono una netta evoluzione rispetto alle prime ibride che circolarono già più di un decennio fa. All’epoca, questa tecnologia era ancora in fase sperimentale, se così vogliamo definirla, e spesso capitava che anche alle basse velocità il motore termico entrasse in funzione, a causa di batterie che non riuscivano a ricaricarsi come avrebbero dovuto.

Mild Hybrid e Full Hybrid sono accomunate dal fatto che entrambe non possono essere ricaricate tramite una presa esterna, ma lo fanno quando si va in frenata, accumulando energia per poi gestirla quando è più utile. Ben diverso il discorso che riguarda le Plug-in Ibride, di cui ora vi andremo a parlare.

Ecco come funzionano le vetture Plug-in Ibride

Le auto Plug-in ibride utilizzano solo il motore elettrico nelle fasi di accensione e si guida quando si procede alle basse velocità, sino al momento in cui la batteria al litio non va verso l’esaurimento. Il motore termico, che è ovviamente presente, si attiva nel momento in cui essa si scarica o si toccano le velocità più elevate, e quello è un dato che può variare in base al tipo di vettura ed al costruttore che avete scelto.

Quando si viaggia in modalità full electric, le Plug-in Ibride prendono energia dalla sola batteria, che ha una durata maggiore rispetto alle ibride tradizionali. Una caratteristica che le distingue dalle vetture che abbiamo descritto prima, è che esse hanno la possibilità di essere ricaricate con una spina esterna, come le EV a tutti gli effetti.

Tra i vantaggi ci sono la possibilità di ridurre i consumi in maniera drastica, così come un netto taglio alle emissioni di CO2. Inoltre, la parte elettrica è ben più grande rispetto alle ibride tradizionali, e questo consente di poter viaggiare per periodi di tempo più lunghi senza dover passare al termico.