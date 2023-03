Che novità dalla Tesla: si abbassano i prezzi e c’è un gran vantaggio

La Tesla ha optato per una scelta molto curiosa, che sta facendo molto discutere. Ecco di cosa si tratta e chi ne trarrà vantaggio.

Le auto elettriche rappresentano il futuro, ma almeno in Italia, sono in molti a non pensarla in questo modo. Infatti, le vendite sono calate nettamente nel 2022, ed a risentirne sono stati sicuramente i marchi che puntano più di tutti su queste tecnologie. Un nome su tutti è quello della Tesla, che dopo il boom degli ultimi anni sta affrontando una fase di difficoltà intensa.

Tutti sono in crisi in questo periodo, e viene davvero da chiedersi se e quanto l’elettrificazione completa possa essere la soluzione ad un mercato che è da anni in rosso. Da questo punto di vista, l’Europa pare aver fatto la propria scelta, ma ci sono molti dissapori in merito.

Viste queste disposizioni, la Tesla non sarà più la sola a produrre auto elettriche, e questo non fa altro che alimentare un periodo di forte difficoltà. Nelle prossime righe, vi daremo conto di una notizia che ha fatto subito il giro del mondo, che vede coinvolta proprio la compagnia del magnate e visionario Elon Musk.

Tesla, ecco come vengono ridotti i prezzi dei modelli

Grande novità per quello che riguarda la Tesla, che ultimamente sta davvero cambiando il modo di pensare il mercato delle quattro ruote. Infatti, la casa di Elon Musk aveva già avviato poco più di un mese fa una drastica riduzione dei prezzi, ma ora c’è un abbassamento ulteriore che vede protagonista la Model 3.

Con questa mossa, tale modello potrà accedere per la prima volta agli incentivi stradali che vedono protagoniste le auto elettriche, nella speranza di spingere i cittadini ad acquistarle e di far loro dire addio al motore a combustione. La Model 3, d’ora in avanti, costerà 41.490 euro come prezzo di partenza, e ciò significa che il prezzo potrà scendere a circa 36.490 euro con tutti gli incentivi.

Sono infatti previsti alcuni tagli, come 5000 euro in caso di rottamazione del proprio veicolo o anche 3000 di riduzione, per cui il prezzo oscillerà tra i 36 mila appena citati ed i 38 mila, a discrezione della modalità per la quale il cliente deciderà di optare. La Tesla ha preso una decisione forte, nella speranza che la domanda possa crescere.

Per questo motivo, si è anche deciso di aumentarne la produzione, ed ora vi parleremo dei modelli che saranno acquistabili con gli incentivi. Ovviamente, parliamo delle versioni più basilari, una con colore pastello oppure bianco metallizzato, con interni neri e cerchi aero da 18”.

Se poi si vogliono aggiungere degli optional, è bene sapere che si fuoriuscirà dagli incentivi, cosa che renderà di fatto inutile questo abbassamento di prezzo per chi ne vuole usufruire. La notizia è comunque positiva, ma è chiaro che è figlio di una crisi del settore automotive che ha investito anche il marchio di Musk.

I prossimi mesi ci diranno subito se questa scelta pagherà o meno, anche se i dubbi non mancano da questo punto di vista. Il prezzo resta infatti molto alto, e tra le incognite ci sono anche da considerare i tempi di consegna e molto altro ancora. Vi aggiorneremo strada facendo sui risultati ottenuti.