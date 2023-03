F1, quando si ritira Alonso? Adesso c’è la data svelata

Fernando Alonso è una delle leggende della F1 attuale, ma prima o poi dovrà ritirarsi. La sua fidanzata rende nota la data di addio.

Uno dei personaggi più apprezzati della F1 odierna è sicuramente Fernando Alonso, il cui nome resterà per sempre legato a questo sport. Il due volte campione del mondo, infatti, corre ormai dal lontano 2001, quando debuttò con la Minardi. All’epoca, il nativo di Oviedo aveva a disposizione la peggior monoposto della griglia, ma nonostante questo fece vedere ciò che sapeva fare sin dalle prime esperienze.

La Renault di Flavio Briatore decise di portarselo a casa nel 2002, e nel biennio 2005-2006 arrivarono ben due titoli mondiali. Visto che all’epoca Nando era ancora giovanissimo, nessuno avrebbe mai potuto pensare che sarebbero stati gli ultimi, a causa di una serie di episodi sfortunati.

Dopo il disastro con la McLaren nel 2007 ed i dissidi con Lewis Hamilton, la nuova, grande occasione maturò con il passaggio in Ferrari del 2010, che però si risolse in un nulla di fatto. Lottando contro una Red Bull troppo superiore, Alonso regalò per due volte alla Rossa l’illusione di poter vincere il mondiale, dovendo però arrendersi, nel 2010 e nel 2012, a Sebastian Vettel per una manciata di punti.

La terribile esperienza con la McLaren-Honda tra il 2015 ed il 2018 lo convinse ad abbandonare la F1, portandosi a casa due vittorie alla 24 ore di Le Mans con la Toyota ed anche un’impresa sfiorata alla 500 Miglia di Indianapolis. Tuttavia, il richiamo del Circus è stato troppo forte, e lo spagnolo è tornato due anni fa.

Nelle ultime ore, direttamente dalla bocca della sua fidanzata, sono uscite delle parole che iniziano a preoccupare i fan, anche se vista l’età del pilota, non c’è troppo da stupirsi. La data del ritiro del due volte campione del mondo si avvicina passo dopo passo.

F1, la fidanzata di Alonso svela la data di addio

Fernando Alonso è tornato in F1 nel 2021 con l’Alpine, ma ora ha la sua grande occasione grazie ad un’Aston Martin che è molto competitiva. Il due volte campione del mondo ha un contratto biennale con il team di Lawrence Stroll, ed ha più volte detto che si vede pronto a correre per altre due o tre stagioni.

Lo spagnolo delle asturie è fidanzato con Andrea Schlager, presentatrice di “Servus TV“, ed è proprio lei che in questi giorni si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che spaventano i tifosi. La carriera di Nando nel Circus, secondo quanto da lei detto, sarebbe davvero agli sgoccioli.

Durante una trasmissione di questi giorni, la Schlager ha rotto il ghiaccio sull’addio di Alonso alla F1, che arriverà a breve: “Attualmente, Fernando ha un contratto di due anni con l’Aston Martin, e credo che sarà l’ultimo. L’accordo terminerà alla fine del 2024 e con ogni probabilità non ci saranno dei rinnovi“.

Quanto affermato dalla dolce metà del nativo di Oviedo è comunque da valutare, visto che la competitività dell’Aston Martin potrebbe avere un peso notevole sulle sue decisioni. Con l’ingaggio di Dan Fellows dalla Red Bull ed il grande lavoro del nostro Luca Furbatto, il team di Silverstone ha fatto un passo in avanti clamoroso, come confermato dal podio conquistato dall’asturiano in Bahrain.

Vista la grande superiorità delle RB19, i tempi non sembrano ancora maturi per poter pensare al titolo mondiale, ma è chiaro che questi sono processi che richiedono del tempo, e Nando dovrà avere pazienza per poter sfidare Max Verstappen. L’Aston Martin sta investendo tantissimo, visto che è in costruzione una nuova sede, con simulatori e gallerie del vento di ultima generazione.

Se i progressi dovessero essere confermati, faremmo davvero fatica a pensare che Nando possa appendere il casco al chiodo al termine del 2024, anche se a quel punto la sua carta d’identità parlerebbe chiaro. A luglio, infatti, il due volte campione del mondo compirà 42 anni, ma ha ancora una voglia di vincere che fa infidia ai giovani.