Quanto costa l’Audi più costosa? Ecco tutte le cifre

L’Audi produce livelli di alto profilo, sia dal punto di vista delle prestazioni che del design. Ecco quale costa più di tutte le altre.

In casa Audi si è sempre puntato sulla realizzazione di prodotti di alta qualità, e va detto che i risultati hanno premiato la casa di Ingolstadt. La crisi del prodotto auto ha però colpito tutti, ed anche il marchio dei quattro anelli non è stato esente da rallentamenti a livello di vendite negli ultimi mesi.

I prezzi sono alle stelle, ed oggi vi parleremo dell’Audi più costosa in circolazione e della spesa necessaria nel caso in cui si abbia intenzione di acquistarla. Vi avvisiamo che si tratta di una supercar e, di conseguenza, non è di certo adatta a tutti coloro che possono essere interessati all’acquisto.

Audi, ecco quanto costa la R8 Spyder che batte le altre

Stando al listino attuale, l’Audi più costosa di tutte è la R8 Spyder, che è acquistabile ad un prezzo di partenza di 181.950 euro, che può arrivare, con tutti gli optional del caso, allo strabiliante prezzo di 225.900. La versione chiusa della R8 parte invece da 168.650, ma non supera i 212.600 come costo massimo, anche se non è certo economica.

La R8 Spyder è stata presentata al Salone di New York del 2016. Inizialmente, era possibile acquistarla soltanto con il motore V10 tradizionale, comunque in grado di spingere sino ad un massimo di 540 cavalli. In seguito, è stata introdotta la versione V10 Plus Spyder, che ha aumentato la potenza massima a ben 610 cavalli.

L’aggiunta da parte dell’Audi è stata annunciata alla metà del 2017, con una capote del tutto rivisitata rispetto a quella della prima generazione, resa più leggera e di più veloce apertura o chiusura. Si può azionare fino ad un massimo di 50 km/h, velocità oltre la quale non può essere tirata fuori o viceversa per ovvi motivi di sicurezza.

Aumenti importanti previsti per la versione del futuro

Si parla ormai da tanto tempo di elettrico, e la prossima Audi R8, attesa per il 2025, sarà soltanto elettrificata. Dobbiamo dire addio ai mitici V10 o V8, con quest’ultimo che era stato il motore con il quale fu presentato il modello base nel 2007, visto che prossimamente sarà soltanto elettrica.

Si tratta di un brutto colpo per gli appassionati del sound, ma anche per chi è intenzionato ad acquistarla. Infatti, dando un’occhiata a quelli che sono i prezzi odierni, le vetture elettriche hanno dei prezzi ben più elevati di quelle con motore termico, e c’è da scommettere che ciò sarà altrettanto vero anche con le supercar.

La casa di Ingolstadt è decisa a credere in un futuro sostenibile, ed anche il suo ingresso in F1 è stato vincolato a tale prospettiva. Infatti, i grandi capi hanno accettato di entrare solo per via dell’introduzione di power unit ancor più ecologiche, visto che la parte elettrica andrà a pareggiare, in termini di potenza quella termica, con un taglio netto a livello di emissioni. La strada è ormai segnata, e per la nuova R8 Spyder e per i modelli che verranno in futuro, ci sarà da spendere ancor più di oggi.