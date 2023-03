Pezzo di una Bugatti costa quanto 2 Ferrari: è una roba assurda

Vi sono vetture che possono arrivare a prezzi clamorosi. Un solo componente di una Bugatti Chiron può arrivare a costare quanto due Ferrari.

L’erede della Veyron è tra le supercar più costose al mondo. La Bugatti con la Chiron ha alzato l’asticella ad un livello mai toccato in precedenza, coniugando sportività ed eleganza. Il prezzo chiavi in mano di 2,6 milioni di euro nel 2016, salito poi a 3 milioni per gli ultimi esemplari, la portarono ad essere un oggetto di culto per i collezionisti più ricchi.

Ad impressionare non è solo il prezzo dell’auto. Da 0 a 100 km/h la Chiron impiega appena 2,5 secondi, 0-200 km/h in 6,1 secondi, 0-300 km/h in 13,6 secondi e 0-400 km/h in 32,5 secondi. Una scheggia che va fermata con un impianto top. Ogni elemento è costosissimo per rispondere a delle caratteristiche estreme ed uniche al mondo. Per frenare la sua corsa a 400 km/h la Bugatti Chiron impiega circa 10 secondi e 420 metri. A questa velocità il serbatoio da 100 litri si svuota in circa 8 minuti.

Sulla Chiron è tutto esagerato, compreso il consumo medio di circa 190 l/100 km, ovvero 500 metri con un litro. Nessun sano di mente viaggerebbe a quelle velocità per un lasso di tempo di 8 minuti. L’hypercar è nata per stupire, grazie ad una tecnologia all’avanguardia. La vettura francese a trazione integrale vanta un telaio monoscocca in fibra di carbonio. Il motore quadriturbo W16 da 8 litri da 1500 cavalli è abbinato ad un cambio doppia frizione a 7 marce.

L’auto dei sogni

Il motore della Chiron presenta 32 iniettori e adotta una pompa dell’acqua di raffreddamento, la quale gode di una portata volumetrica di circa 750 litri al minuto. Un mostro di tecnologia, nata con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di milionari incontentabili. La lista degli optional è lunghissima, comprendendo anche sedili di alto pregio o a guscio racing, associati a cinture di sicurezza a quattro punte.

Una delle cose più particolari dell’auto è la Speed Key, una chiave secondaria posta accanto al sedile del guidatore. L’automobilista può scegliere di tenersi nel taschino la chiave di avviamento, azionando la Speed Key sono in caso di necessità. Capita sovente che, per qualche test di velocità, i driver sfruttino la potenza supplementare per raggiungere la massima velocità. Bugatti ad oltre i 400 km/h: la Polizia non può nulla (VIDEO).

Bugatti Chiron, nata per stupire

Chi acquista un’auto del genere è un plurimilionario che non bada a spese. Può accadere, però, che si possano fare anche dei danni ingenti. Il modello Chiron Super Sport 300+ può arrivare a costare 3,8 milioni di euro. Il costo di un pezzo di ricambio della stessa fuoriserie, precisamente il frontale, è assolutamente folle. Ferrari prepara un modello da sogno: le immagini parlano da sole.

Il rivenditore con sede a Las Vegas Parts4USA ha spiattellato il prezzo del parte frontale dell’auto, comprensivo di labbro inferiore e parafanghi. Si parla 399.999 dollari, ovvero 375 mila euro. In caso di Chiron standard il prezzo cala di 65.000 euro. La Bugatti Chiron Super Sport 300+ è realizzata in 30 esemplari, ma capite che, nonostante si stia parlando del non plus ultra, la cifra è fuori da ogni logica.

Vi sono tanti collezionisti di limited edition che non badano a spese, ma con il costo della sostituzione dell’elemento frontale della Chiron ci si può portare a casa due Ferrari Portofino. Non proprio un’auto alla portata di tutti. Non raggiungerà i 400 km/h ma rappresenta una vettura di gran lusso. I pezzi di ricambi, inoltre, sono più economici. Per le Bugatti, anche per la Veyron, ballavano 150.000 dollari per un set di ruote, ma anche di 12.000 per una marmitta. Roba per ricchi veri.