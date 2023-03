Incidente scioccante di una Lamborghini: panico in strada

Troppo spesso siamo costretti a mettervi in guardia dai pirati della strada che si aggirano su potenti supercar. Il crash di questa Lamborghini è clamoroso.

Nel mondo esistono tantissime piste dove i guidatori esperti possono girare e quelli inesperti possono imparare ad andare a limite con al fianco degli istruttori. Chi acquista una supercar come una Lamborghini dovrebbe sempre considerare tutti i rischi connessi ad un’auto nata per la pista.

Le supercar sono prodotte per rispondere alle esigenze di velocità di massimi esperti di guida. Non a caso vengono testate da pro driver. Purtroppo spesso diventano un oggetto di rappresentanza di persone che non hanno le dovute skill per trarre fuori il vero potenziale. In questi casi, cosa può accadere?

Nella migliore delle ipotesi si guida nel modo inappropriato un mezzo difficile da controllare, ma con un pizzico di prudenza si evita il peggio. Purtroppo, come siamo soliti raccontarvi spesso su Tuttomotoriweb, gli acquirenti o anche coloro che noleggiano certe auto fanno una grande fatica a rinunciare a dare gas sull’accelleratore. La tentazione è tanta quando ci si mette nell’abitacolo di una Lamborghini super performante.

I guidatori sfrecciano a tutta velocità, superando le altre auto come se fossero ferme. Le implicazioni che possono avere certi atteggiamenti alla guida possono essere fatali anche a persone innocenti. A chi salterebbe in mente di salire su un super aereo o un motoscafo e portarlo al limite? A nessun sano di mente che non abbia una vasta esperienza e, purtroppo, per i bolidi a quattroruote il concetto è il medesimo ma non si vuole accettare.

L’incidente della Lamborghini

Una Huracan andava, particolarmente, di fretta ad Hong Kong. La scena è stata proposta dalla pagina Instagram supercar.fails, grazie ad una inquadratura di un’altra macchina. L’automobilista a bordo della Huracan ha perso il controllo. La vettura è scartata, improvvisamente verso destra, schiantandosi contro un van.

Dopo il primo contatto i due veicoli hanno sbandato ritrovandosi in testacoda sull’altra corsa. Nel senso opposto alla direzione di marcia non sono sopraggiunte, immediatamente, delle auto ad alta velocità altrimenti l’incidente sarebbe, probabilmente, stato fatale. Il camper ha terminato la sua corsa contro il muro che cingeva la strada opposta, mentre la Huracan blu si è fermato proprio in mezzo alla strada.

Attimi di paura, ma c’è da scommettere che l’automobilista la prossima volta ci ripenserà prima di fare il brillante alla guida. Un piccola disattenzione può costare carissimo, soprattutto quando si ha tra le mani un bolide potentissimo. Inseguimento folle tra un’Audi R8 ed una Kawasaki Ninja: immagini shock. Date una occhiata a questo incidente terribile: il parcheggiatore distrugge 2 Lamborghini in un sol colpo.

Sotto il cofano la Huracan ha un V8 da 5,2 litri aspirato. Di base vi sono diverse versione, come quella cabrio, la LP 610-4 Spyder, poi la LP580-2, con una potenza massima ridotta a circa 580 cavalli, che garantiscono una top speed pari a 318 km/h. La LP 580-2 RWD Spyder e la LP640-4 Performante, con un peso di 40 kg in meno, eroga 640 cavalli di potenza massima, regalando al guidatore un’esperienza di guida fantastica.

La velocità massima è di 325 km/h ed è la Huracan più veloce di sempre. Il prezzo è di 239.949 euro. In appena 2,9 secondi può raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo. In 8,9 la Performante arriva da 0 a 200 km/h. Il tempo sul giro nel circuito del Nürburgring? 6:52.01 minuti. Se il protagonista di questa vicenda avesse spinto l’acceleratore su di un tracciato, forse, oggi non dovrebbe pagare un conto salato.