FIAT, nel futuro una nuova 500X? In vetrina forme da urlo (VIDEO)

Nonostante le voce di una possibile dismissione del modello, c’è chi ha pensato a un futuro della FIAT 500X. Ed è un noto designer del web.

Cresce l’attesa per capire quale saranno le novità che porterà nei prossimi anni la FIAT, visto che ormai gli altri marchio della galassia Stellantis sono in pieno fermento con nuovi modelli che stanno per invadere il mercato europeo. Si parla sempre più di un modello che usi la stessa base della Jeep Avenger, un SUV di segmento B che nasce su piattaforma elettrica ma che prevede anche una motorizzazione ancora benzina nel proprio listino. C’è chi pensa a un possibile ritorno della 600, che sarà prodotta nello stabilimento di Tychy (Polonia) e dovrebbe essere presentata entro metà anno per poi essere messa in vendita nell’ultimo trimestre del 2023.

C’è però chi crede che questa possa nascere sotto altre forme e che il B-SUV tanto atteso possa continuare con il marchio 500X. Una vettura che, da quando ha fatto la sua apparizione nel 2014 come terzo modello della gamma 500 (che include anche la 500L) è stato tra i più venduti e apprezzati a livello Europeo. Tanto che dai vertici dell’azienda è stato definito tra i prodotti più strategici del gruppo FIAT.

FIAT 500X, un futuro così?

Sta di fatto che sul web c’è chi ha provato a immaginare la nuova generazione della 500X, ridisegnandola proprio a partire dai nuovi dettami stilistici apportati alla 500 base negli ultimi tempi, per distinguere la versione elettrica da quella che monta ancora motori termici. Parliamo del noto designer Mahboub 1, che su Youtube ha centinaia di video che riguardano modelli di auto italiane e non solo riviste in chiave moderna.

Stavolta il designer è partito proprio dalla base della Avenger, che è chiaramente visibile non solo nella forma squadrata della parte posteriore ma anche dal gruppo ottico con luci che richiamano lo stile della FIAT 500X precedente ma non più quadrati ma allungati. Lineari le fiancate, proprio come la Jeep, con un’altezza da terra tipica dei SUV di queste dimensioni e come sembra possa essere la linea dei prossimi modelli della casa italiana. Ma rispetto al modello da cui prende spunto si differenzia per le forme del cofano, che sono un evidente richiamo alla 500e, con una sorta di sopracciglio a LED nella parte anteriore e le luci principali nella parte inferiore.

Che il modello in questione sia una 500X elettrica lo si capisce anche dalla parte centrale totalmente chiusa, con una sola sottile striscia sotto il grande logo FIAT che campeggia al centro del cofano. All’altezza della targa poi compaiono dei fendinebbia-luci di posizione molto piccole, mentre da segnalare sono le forme tipiche di una vettura cross dei paraurti anteriore e posteriore, con inserti in metallo. D’effetto poi i passaruota neri, che richiamano la parte superiore della vettura, bicolour come la moda odierna vuole.

La vecchia 500X pronta alla pensione

C’è da dire però che le voci di un pensionamento di questo modello FIAT sono ancora presenti. Ad oggi la 500X ha ricevuto degli aggiornamenti non solo nelle linee ma anche al suo interno. Tra gli ultimi apportati in queste settimane c’è lo spoiler posteriore nero su tutti gli allenamenti e versioni, ma si pensa che possano essere gli accorgimenti finali.

Anche se c’è da registrare una voce che vuole che la sua produzione, che inizialmente sembrava dovesse cessare nel 2024, potrebbe essere estesa fino a fine 2025 a Melfi. A quanto pare dunque la 500X continuerà ad essere prodotta fino all’arrivo del futuro Lancia crossover che proprio quell’anno farà il suo debutto, ma soprattutto sarà venduta per qualche tempo insieme alla futura 600, con una gamma via via sempre più ridotta all’osso fino alla completa uscita di scena.