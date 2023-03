Auto da Oscar: ecco i 5 modelli “premiati” a Los Angeles

Si avvicina la notte più glamour dell’anno, ossia quella degli Oscar. Ma quali sono le auto più celebri mai apparse in un film hollywoodiano?

Mancano ormai poche ore alla serata che gli amanti del cinema attendono sempre con trepidazione. Quella della consegna delle statuette d’oro nell’iconico scenario di Los Angeles. Giunta alla sua 95esima edizione, la Notte degli Oscar ha visto spesso premiate pellicole dove protagoniste erano le quattro ruote, o comunque dove la loro presenza è diventata quasi un marchio di fabbrica del film, si pensi anche solo all’apparizione della Porsche in “Gioventù bruciata“, con James Dean come stella assoluta.

Ma quali sono state le produzioni più apprezzate dal pubblico? In questa carrellata, troveremo delle sorprese e dei veri e propri must per i patiti delle auto.

Oscar del cinema, i 5 +1 film più famosi con auto

Partiamo da “Bullit”, vincitore di un riconoscimento per il Miglior Montaggio e nominato nella categoria Miglior Suono. Interpretato dall’indimenticabile Steve McQueen, è rimasto nella mente di tutti per quel lungo inseguimento da parte di The King of Cool al volante di una Ford Mustang del 1968. Undici minuti di suspense, che vedono l’ex marines nei panni di un poliziotto. All’interno altre delizie da full gas come una Dodge Charger R/T, una Lincoln Continental e una Porsche 356 C Cabriolet.

Dagli anni romantici della cinematografia passiamo ai giorni anni. Siamo nel 2019 con “Ford vs Ferrari”. Christian Bale e Matt Damon ci portano alla scoperta della collaborazione tra il pilota-costruttore Carroll Shelby e il driver Ken Miles, determinati più che mai a battere il Cavallino alla 24 Ore di Le Mans. diretto da James Mangold, il film si è aggiudicato du Academy Award per Miglior Montaggio e Suono.

“A spasso con Daisy” vede l’immenso Morgan Freeman accompagnare Jessica Tandy su una Hudson Commodore 8 quattro porte del ’49. Incentrata sulla collaborazione tra un’anziana donna ebrea e un autista afro-americano, la pellicola fece man bassa di premi nel 1990 con Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Soggetto e Miglior Trucco. Oltre a ciò ricevette cinque nomination. Per chi volesse sapere il destino della vettura, questa venne battuta all’asta nel 2014 per 66.000 dollari.

Siamo nel 1971 quando l’action thriller “The French Connection” vede diversi veicoli da sogno affrontarsi in inseguimenti polizieschi. In particolare una Lincoln Continental Mark III del ’70, una Ford Custom 500 del ’68, una Ford LTD e una Pontiac LeMans, entrambe del ’71. Il suo bottino è composto da ben cinque statuette per Miglior Attore Protagonista, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Soggetto e Miglior Montaggio.

Il post-apocalittico “Mad Max: Fury Road” del 2015 vede diverse auto virtuali basate su modelli reali sfidarsi sulle dune del deserto come la War Rig, la Interceptor, la Gigahorse, o la Plymouth Rock. Per il suo carattere avveniristico si meritò sei “coppe”, per Miglio Montaggio, Miglior Costume, Miglior Trucco e Parrucco, Miglior Suono e Design.

A conclusione di questo elenco, non possiamo non menzionare James Bond con la sua bellissima Aston Martin DB5. La saga incentrata sulle gesta dell’agente segreto britannico ha collezionato un totale di sei premi, tra cui Miglior Effetto Sonoro nel 1965 per “Goldfinger”, Migliori Effetti Speciali per “Thunderball” nel 1966, Miglior Canzone Originale nel 2013, nel 2016 e nel 2022. E Miglior Colonna Sonora per “No Time To Die”.