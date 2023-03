Specchietti retrovisori, l’errore che può essere fatale: ecco perché

Messi nella posizione sbagliata gli specchietti possono essere inutili. Vi sono dei piccoli accorgimenti da seguire alla guida.

Una volta ottenuta la patente ci si sente pronti a lanciarsi sulle strade di tutti i giorni, ma anche in lunghi viaggi. La libertà e l’indipendenza dei primi anni alla guida si scontrano con l’inesperienza e la convinzione di poter essere già pronti a qualunque evento. Vi accorgerete, anche se siete degli attenti automobilisti, che vi sono degli errori molto comuni.

Al volante occorre sempre essere vigili e responsabili. Sempre più spesso l’uso dei telefoni, ma anche della vasta tecnologia di cui son dotate le automobili moderne possono distrarvi. Inoltre, ascoltare musica ad altissimo volume in auto può farvi guidare con più leggerezza, ma meno attenzione ai rumori circostanti.

Il professor Warren Brodsky ha condotto una analisi sulle canzoni con un ritmo veloce. Scatenarvi con della musica house o techno in auto vi porterà ad alzare i battiti ed essere più tesi. Nello specifico sui 28 guidatori che hanno preso parte all’esperimento, coloro che hanno rischiato di fare un pericoloso incidente sono stati quelli che avevano acceso la radio con canzoni con un ritmo che arrivava fino a 120 battiti al minuto.

Specchietti, occhio ai punti ciechi

Per rendervi conto di tutto quello accade intorno a voi, oltre ad abbassare il volume dello stereo, dovrete sempre posizionare nel modo corretto gli specchietti retrovisori. Il primo rischio sono i punti ciechi. Vi sarà capitato, certamente, di chiedervi: “Ma da dove è sbucato quel motorino o quel pedone?” Se non ci accorgiamo dell’arrivo alle nostre spalle di persone o vetture è perché risulta complesso, a volte, vedere aldilà dell’angolo posteriore della nostra macchina. Patente, quando è obbligatoria la “P” dietro l’auto? Come stanno le cose.

Se, invece, avete posizionato nel modo corretto gli specchietti, vi basterà dare una occhiata rapida a destra, a sinistra o al centro per evitare rischi. Non solo sono essenziali in viaggio, ma anche nelle delicate fasi di parcheggio. Prima di accendere la vostra auto, regolate bene gli specchietti. Lo dice anche una indicazione fornita dal Ministero dei Trasporti. Se volete proseguire il vostro esame della patente, ricordatevi di sistemare gli specchietti prima lanciarvi in strada. Patente, novità clamorosa per i giovani: ecco come stanno le cose.

La regolazione corretta degli specchietti

Gli specchietti laterali nelle auto moderne sono regolabili elettronicamente, mentre in quelle vecchie con una semplice levetta. Cercate di avere la miglior visibilità possibile, quindi puliteli in caso di sporco, ma soprattutto lasciate meno di un terzo alla fiancata dell’auto. La regolazione di quello di sinistra dovrà essere fatta cercando di inserire nella visuale il parafango sinistro o, in ogni caso, la coda della vettura.

Lo specchietto di destra, invece, lo si può puntare leggermente verso il basso per agevolarvi nelle manovre di parcheggio da quel lato. Lo specchietto centrale va alzato in modo da osservare, integralmente, il lunotto posteriore. Dovrete avere sempre una visione completa. Qualora le dimensioni del lunotto o dello stesso specchietto non consentissero di coprire l’intero campo, a livello visivo è sempre meglio puntarlo in una posizione centrale.

In questo modo avrete la possibilità di ridurre al minimo gli angoli ciechi di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Nonostante la perfetta regolazione degli specchietti della vostra auto, c’è sempre la possibilità di un punto morto. Accade anche ai piloti nel Motorsport, quindi non preoccupatevi. Vi sono anche vetture che presentano delle telecamere avanzatissime che consentono di evitare le insidie con una visione totale.

Per noi comuni mortali c’è un test semplice: se l’auto alle vostre spalle vi supera e riuscite a seguire il movimento completo, passando dallo specchietto centrale gradualmente a quello di sinistra, questo significa che la regolazione è stata ben fatta. Diversamente, risistemate gli specchietti. Una disattenzione può essere fatale.