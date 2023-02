Patente, quando è obbligatoria la “P” dietro l’auto? Come stanno le cose

La patente di guida è un documento fondamentale nella nostra vita. Ecco quando occorre mettere la P sulla vostra auto nelle prime fasi.

Quello della patente è sempre uno degli argomenti più gettonati dai giovani di oggi, vogliosi di indipendenza. Potersi spostare in autonomia permette di raggiungere tutti i luoghi di interesse senza dover sempre chiedere passaggi a genitori, familiari o amici, sia per recarsi a scuola, che nelle università, in palestra o alle feste a cui si viene invitati. Vi assicuriamo che non c’è niente di più gratificante, a 18 anni, di voler ottenere il documento di guida, alla cui base, tuttavia, ci sono diverse regole da rispettare.

Oggi vi parleremo della lettera P da apporre sulla vostra auto, che, al contrario di quanto si possa pensare, richiede il rispetto di diverse norme per essere considerata valida e mettervi al riparo dal rischio di multe. Una curiosità è legata anche alla figura dei neopatentati, a cui abbiamo provato a rispondere.

Patente, ecco quando la P è necessaria sulla vettura

La Patente è il documento più desiderato dai ragazzi più giovani, che la vedono come un mezzo di emancipazione ed indipendenza fondamentale. Le pratiche per conseguirla sono molto lunghe e costose, ed inoltre va segnalata la grande difficoltà dell’esame teorico, che da sempre spaventa più di quello pratico.

Una volta superato il quiz, da svolgere presso la motorizzazione locale, si può procedere alla guida su strada, ma qui è bene fare subito un appunto. Non basta, infatti, imparare a guidare bene per poi prenotare subito l’esame pratico, ma occorre completare una serie di lezioni di guida obbligatorie assieme alla vostra autoscuola di fiducia.

Solo dopo aver completato il monte ore richiesto si potrà tentare di fare l’esame finale, ma in quel periodo è bene comunque apprendere una certa dimestichezza per superarlo e poter ottenere la tanto agognata patente. Una delle domande più gettonate riguarda la famosa P da apporre sulla vostra auto, ed oggi rispondere ai vostri dubbi.

Sapete quando va posizionata e quando rimossa? In questo caso, è bene sapere che la P verrà consegnata sia dagli addetti dell’autoscuola, a cui la si potrà richiedere una volta conseguito il fatidico Foglio Rosa, ma anche stamparla da soli a casa, ed in seguito vi spiegheremo come farlo rispettando tutte le regole.

La P è obbligatoria durante tutto il periodo in cui il praticante si esercita assieme ad un suo parente o a qualsiasi altra persona che abbia conseguito il documento di guida da almeno 10 anni, requisito fondamentale per poter condurre le “lezioni” private. La P può poi essere tolta una volta superato l’esame pratico.

Infatti, per chi lo ha passato da poco, l’utilizzo della P è soltanto facoltativo, e può essere utile solamente per avvisare gli altri utenti della strada che potrebbero incontrare delle difficoltà incontrandovi. Una curiosità è legata, invece, alle vetture con cui farete pratica con l’autoscuola.

Su tali veicoli, infatti, la P non è obbligatoria, visto che su queste auto sono presenti le scritte “Scuola Guida” in più punti. Per quello che riguarda la P, sappiate che deve rispondere ad alcuni requisiti fondamentali per essere considerata valida. Deve essere scritta in maiuscolo, su materiale retroriflettente per far sì che sia sempre ben visibile da chi ci segue, e ne vanno sempre apposte due: una sul vetro anterioe ed una su quello posteriore.

Le sue dimensioni, come ci indica il Codice della Strada, sono di 12×9 centimetri all’anteriore e di 20×18 al posteriore, che infatti è sempre quella che ci appare più grande. La lettera P deve essere sempre di colore nero su sfondo bianco, in modo da essere facilmente riconoscibile.

Occorre anche conoscere le sanzioni in cui andrete ad incappare se non apporrete la lettera P sulla vostra auto nel periodo in cui siete ancora in possesso del Foglio Rosa. La sanzione pecuniaria, indicata dal Codice della Strada, va dagli 87 ai 345 euro se dovesse verificarsi un controllo da parte delle Forze dell’Ordine.

Come detto in precedenza, la P viene consegnata principalmente dalle autoscuole in forma del tutto gratuita, ma è anche possibile stamparla a casa vostra. Occorre farlo su un foglio A4, rispettando però sia le dimensioni che vi abbiamo descritto poco fa ed anche le norme legate alla sua colorazione.

La lettera P è dunque fondamentale, e sappiate che non apporla sul vostro veicolo è un grande rischio, visto che ci segue o ci precede ha il diritto di sapere che l’altro utente della strada sta per conseguire il documento di guida, e per questo motivo, non è ancora esperto riguardo ai pericoli della strada.