Raikkonen torna a correre: notizia clamorosa per l’ex Ferrari

Dopo il ritiro dalla F1, Raikkonen ha deciso di non abbandonare del tutto le corse. Ecco quale sarà la sua prossima avventura.

Ad Abu Dhabi 2021 aveva dichiarato che difficilmente lo avremmo rivisto nel paddock della F1. Ed effettivamente è stato di parola. Kimi Raikkonen è uscito dal radar del suo ex ambiente lavorativo e salvo un’apparizione discreta in quel di Monza non si è più fatto vedere.

Come aveva promesso, in questi mesi liberi si è dedicato alla famiglia, tanto che la moglie Minttu ha annunciato di essere in dolce attesa di una bambina, ma non si è dimenticato della sua passione. Quella per i motori.

Dopo averci mosso i primi passi nel 2011 quando accettò di partecipare a due manche della NASCAR nella categoria Xfinity Series con la NEMCO Motorsports e nella Truck Series con la Kyle Busch Motorsports, Iceman è tornato alla serie dedicata alle stock car nel 2022.

L’estate passata il campione 2007 di F1 si era infatti calato nell’abitacolo di una Chevrolet Camaro preparata dalla Trackhouse Racing, per affrontare la 25esima gara stagionale della NASCAR Series sul mitico tracciato del Watkins Glen.

Successivamente hanno cominciato a circolare delle voci secondo cui nel 2023 avrebbe gareggiato in IndyCar per il team di Chip Ganassi. Almeno per adesso questa possibilità non si è concretizzata. Al contrario un altro progetto ha preso forma.

Raikkonen di nuovo in gara, cosa farà

Il 43 ha appena raggiunto un accordo con la scuderia per cui corse lo scorso agosto per essere ai nastri di partenza di un altro evento della Cup Series. Ancora avrà tra le mani la Chevy #91 con cui nello Stato di New York si arrampicò fino all’ottavo posto, prima di finire a muro e infortunarsi al polso.

Il circuito che lo vedrà di nuovo in battaglia è il COTA, Texas. Non esattamente una pista qualsiasi per lui, visto che proprio ad Austin, 2019 si portò a casa, emozionando tifosi e scettici, l’ultimo successo in carriera nel Circus con i colori del Cavallino.

“Ho trascorso un periodo fantastico in questa categoria“, ha dichiarato il driver di Espoo, conquistato dalla competizione in sé, ma altresì dall’atmosfera amicale e rilassata che si respira in zona America, a differenza di quella esasperata e guardinga della top class. “Pur avendo poco tempo a disposizione per imparare, tutti si sono resi disponibili a darmi una mano. E in gara, poi, è stata una vera sfida“.

Questa volta, a giocare a suo favore ci sarà l’ampia conoscenza del layout. “Qui la curva di apprendimento non sarà in salita come nell’altro round. Punto dunque a divertirmi e a fare il meglio possibile“, ha poi assicurato che non la prenderà come un’allegra scampagnata e basta.

Perché in America vogliono il campione Ferrari

A proposito dell’ingaggio del finnico per questo secondo tentativo, Justin Marks, co-proprietario del team, nonché artefice per “Project 91”, nato per rendere più internazionale una competizione fino ad ora puramente a stelle e strisce, si è detto parecchio compiaciuto di aver potuto rinnovare la collaborazione con un nome tanto noto ed apprezzato dell’automobilismo mondiale.

“Al precedente annuncio ero certo di aver trovato la superstar globale che volevo. E alla fine i fatti mi diedero ragione. Il modo in cui venne accolto fu incredibile. E le sue prestazioni ne provarono il valore. Il suo seguito è enorme. Ed è ottimo per il nostro sport“, ha considerato l’imprenditore, certo di aver suscitato molto interesse grazie a questa oculata mossa di marketing, orientata ad intercettare anche il pubblico europeo, meno attento a quanto avviene negli States.

Soffermandosi sul tema dell’avvicinamento tra Vecchio e Nuovo Continente, l’ex Alfa Romeo ha affermato che sono tanti i piloti che vorrebbero saggiare queste vetture a ruote coperte, ma non possono. “Adesso non è facile, però in futuro potrebbero aprirsi delle porte per chi arriva dall’Europa“, ha terminato la riflessione.