Mercedes parcheggiata male? La rimozione è bizzarra

Una nuova e fiammante Mercedes Classe A AMG non ha avuto un destino felice in Cina, a causa di una disattenzione del suo proprietario.

Chi possiede un’auto in Italia è abituato a poterla piazzare da ogni parte, visto che la vigilanza non è proprio il massimo e consente diverse infrazioni al codice stradale. La stessa cosa, tuttavia, non è permessa in Cina, come avrà imparato a sue spese il proprietario di una Mercedes Classe A AMG.

Si tratta di una vettura molto costosa e performante, che, a giudicare dalle immagini, appare nuova di zecca. Spinta da un motore 4 cilindri posto in posizione trasversale, raggiunge una potenza massima di ben 421 cavalli a 6750 giri, con una coppia di 520 Nm. Il cambio è ad otto rapporti ed a doppia frizione.

Si tratta di una Mercedes davvero di altissime prestazioni, e che viste le sue dimensioni piuttosto contenute, è molto ambita soprattutto dai giovani. Rispetto alla Classe A di un tempo, tuttavia, i prezzi sono lievitati negli ultimi anni, e basta pensare, per capirlo, al fatto che il modello base parta da circa 37 mila euro.

Il prezzo della versione AMG di cui vi parleremo oggi, invece, parte da 64 mila euro in Italia, ma la storia di cui è stata protagonista questa vettura, come avrete capito, è invece ambientata in Cina, e siamo sicuri che non vi lascerà affatto indifferenti visto ciò che le è accaduto.

Mercedes, una Classe A AMG viene portata via

In Cina non è affatto normale parcheggiare in un’area vietea, ed il proprietario di una Mercedes Classe A AMG ha pagato a caro prezzo questo errore. Le immagini, che vedono protagonista la vettura della casa della Stella a tre punte, colorata di bianco e con tettuccio nero, hanno già fatto il giro del mondo.

Qualcuno, che si trovava su un edificio posto davanti alla scena del misfatto, ha subito ripreso l’evento, in cui si vede un muletto che carica la vettura prendendola dal basso. Questa manovra è evidentemente molto pericolosa, anche perché dobbiamo ricordarci che le Mercedes della serie AMG sono quelle più sportive, e che viaggiano con degli assetti contraddistinti da altezze da terra molto basse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

Ciò significa che la zona dove sono posti gli scarichi, ma anche tutto ciò che è presente sul fondo potrebbe essere stata danneggiata dai lunghi bracci meccanici del muletto, che ha agito anche in maniera piuttosto ruvida. Strano, a questo proposito, il fatto che ad occuparsi delle manovre di rimozione sia stato il carrello elevatore, visto che il carro attrezzi, come vedrete nel video, è posizionato nella parte opposta della strada, in attesa che l’altro mezzo rimuova il veicolo.

Come viene spiegato anche su vari media che hanno riportato la notizia, è una procedura davvero molto insolita, ed ora ci sarà da capire quanto dovrà pagare per riavere indietro la vettura il legittimo proprietario. La speranza è che la Classe A AMG non abbia riportato troppi danni, perché in quel caso, potrebbe anche aprirsi una controversia legale vista la durezza della procedura di rimozione. Nei prossimi giorni ne sapremo di più a riguardo.