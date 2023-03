Un barbone viene cacciato: torna in Ferrari e cambia tutto (VIDEO)

Un ragazzo si è presentato in due versioni davanti a dei locali. Da barbone è stato allontanato, da proprietario di Ferrari accolto a braccia aperte.

L’apparenza inganna e le persone protagoniste di questo filmato dovrebbero imparare un importante insegnamento. Mai giudicare una persona dagli abiti che indossa. Si tratta di una azione sbagliata che può, in alcuni casi, costare molto cara.

Il ragazzo protagonista di questo scherzo ha avuto una brillante idea, mettendo a nudo la superficialità con la quale si può trattare un essere umano che richiede un banale pasto in un ristorante. Più che uno “prank” si tratta di una lezione che il personale di sala non dimenticherà facilmente, soprattutto perché la visibilità del filmato è stata clamorosa.

Il video sul canale YouTube JoshPalerLin è diventato virale. Il giovane si è recato in diversi ristoranti top di Los Angeles, dapprima travestito da barbone con un carrello della spesa, proprio come è costume in America per gli “homeless”. In diversi casi è stato trattato in malo modo sebbene avesse dichiarato di avere i soldi per pagarsi il pasto. Purtroppo non gli è stato neanche permesso di poter dare un’occhiata al menu. Vuole una Ferrari e lo umiliano: poco dopo lui fa una cosa incredibile.

In Ferrari cambia tutto

Una volta che si è tolto i panni sporchi e ha indossato un completo bianco pulito, arrivando in una splendida Ferrari 488 la musica è cambiata. All’entrata dei locali ha avuto un accoglienza da principe. E’ stato chiesto al giovane di accomodarsi all’interno, ma stavolta la reazione è stata imprevista. Il ragazzo ha deciso di non mangiare in questi luoghi dando un insegnamento importante a chi lo aveva trattato male. Cosa ci vuole per comprare una Ferrari? Non bastano i soldi.

Forse non tutti avranno riconosciuto immediatamente il giovane che, poche ore prima, si era presentato con un cappello sporco e un fare trasandato, ma dopo poco tutto è cambiato. Il V8 della 488 ha fatto scalpore, attirando l’attenzione di tutti. La versione racing può raggiungere i 340 km/h di velocità, scattando da a 0 a 100 km/h in 2,85 secondi.

Nel momento in cui hanno visto la potente Ferrari, l’atteggiamento è cambiato. L’atmosfera si è fatta cordiale e il personale dei locali si è dovuto scusare, una volta compreso l’accaduto, non senza vergogna. Il ragazzo si è preso una grande rivincita, permettendoci di fare una riflessione anche sulla società materialista di oggi. La persona era sempre la stessa, ma da barbone è stato allontanato, pur avendo i soldi per il pasto, mentre in Ferrari accolto con entusiasmo e rispetto.