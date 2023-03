Una Nissan che sembra Iron Man: modello spettacolare

Su Instagram stanno spopolando le immagini di una Nissan speciale prodotta grazie al contributo di Italdesign che ha caratteristiche uniche.

E’ cominciato tra alti e bassi il 2023 di Nissan, tra i marchi automobilistici più attivi sia a livello di vendite che anche “politicamente” negli ultimi mesi. Proprio il mese scorso la casa giapponese insieme a Renault ha dato l’ok ad un bilanciamento delle rispettive partecipazioni azionarie incrociate, con effetti che vedremo meglio sono più avanti. Intanto continuano ad aumentare le vendite, trascinate da modelli come il Qashqai, dove è stata introdotta la nuova tecnologia e-power che rispetto alla classica elettrica funziona in un modo completamente diverso. Adesso però il marchio punta forte sulla nuova arrivata, la Ariya, il suo crossover coupé 100% elettrico inserito anche tra le finaliste del Car Of The Year 2023.

Nel frattempo però qualche intoppo c’è stato. Infatti la Nissan sta richiamando in queste settimane quasi mezzo milione di veicoli per un problema che riguarda il badge presente sul volante e che potrebbe essere pericoloso in caso di incidente. Un guaio a livello mondiale, anche se la stragrande maggioranza dei 463.472 veicoli coinvolti si trova negli Stati Uniti.

Intanto però sta facendo scalpore un modello particolare della casa nipponica, che è stato prodotto da una casa italiana, la Italdesign.

Nissan, un’auto da…Tony Stark

Stiamo parlando della GT-R50, un’auto incredibilmente rara e speciale e, proprio per questo se ne raccontano di storia sul web. E a pubblicare alcuni scatto sui social è stato il famoso fotografo automobilistico Larry Chen, che ha recentemente fatto un serviziosu questa vettura sui suoi canali.

La Nissan in questione è rivestita con una combinazione di colori rosso e oro, che ricorda in maniera evidente i colori dell’armatura di Iron Man, noto eroe della Marvel. Ed è un richiamo voluto, perché è proprio ispirata a lui. E vedendo i film sembra proprio un’auto che potrebbe avere nel suo enorme garage chi veste i panni del supereroe, Tony Stark. Non solo perché possedeva auto asiatiche, ma anche per il costo dell’auto: infatti questa Nissan è stata venduta a un prezzo di 1,1 milioni di dollari. Ma c’è un motivo per questo prezzo così alto: l’auto è una delle sole 19 mai prodotte, ma c’è ancora di più, perché questa in particolare è l’unica conosciuta per essere rifinita in una combinazione di colori rosso e oro. Inoltre, la carrozzeria della GT-R standard è stata completamente rielaborata dalla casa di design Italdesign, quindi non solo è una rarità ma una vettura unica perché mai riprodotta in queste forme.

Inoltre, l’auto presenta ulteriori caratteristiche che la fanno essere speciale, come il propulsore, che è in sostanza quello della GT-R Nismo ma è persino potenziato per aumentare la potenza di 710 CV 780 Nm di coppia. Una potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote, consentendo uno sprint da 0 a 100 km/h in poco meno di 2,9 secondi e 315 km/h di velocità massima. Insomma un bolide che non ha niente a che invidiare a supercar come Ferrari, McLaren, Lamborghini o Porsche, solo per indicare alcune delle marche più famose al mondo specializzate in certi tipi di vetture. Non si conosce chi sia il proprietario di questa Nissan ispirata ad Iron Man, ma c’è da scommetterci che l’1,1 milione di dollari, che è il valore a cui l’ha comprata, in breve tempo sarà molto superiore.