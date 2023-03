Notte fonda per Leclerc: ora anche l’ex fidanzata lo prende in giro?

Charles Leclerc ha vissuto un fine settimana da incubo in quel di Sakhir. Ora arriva anche la provocazione da parte della ex fidanzata.

Peggio di così non poteva davvero andare per la Ferrari, che ha iniziato in maniera terribile la stagione di F1 targata 2023. Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per un guasto alla centralina, mentre Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto, ad oltre mezzo minuto dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, venendo superato nel finale anche dall’Aston Martin di Fernando Alonso.

Si tratta di uno scenario drammatico dal punto di vista sportivo, che cozza e non poco con i soliti proclami che si erano sentiti durante l’inverno. A Maranello, ormai, si è sempre campioni di indiscrezioni, ma poi quando si va in pista sono sempre e solo figuracce, ed i tifosi ne hanno davvero abbastanza.

Per Leclerc lo scenario è davvero terribile, visto che il suo contratto con la Ferrari scadrà solo al termine del 2024, ma poi non sembrano esserci grandi alternative. Infatti, si è spesso parlato della volontà della Mercedes di assicurarsi il talento monegasco dopo il ritiro di Lewis Hamilton, ma anche il team di Brackley pare essere messo davvero malissimo.

Toto Wolff è apparso furente dopo il quinto posto del sette volte campione del mondo, mentre George Russell ha chiuso addirittura settimo. Il team di Brackley, al momento, non è affatto appetibile, ed è così che Charles si trova in un vicolo cieco. La Red Bull non affiancherà mai a Verstappen un talento del suo calibro, e c’è il serio rischio che il monegasco debba rinunciare a questo agognato titolo mondiale per tanti anni.

Nel frattempo, Charles ha dovuto sopportare anche un’altra brutta notizia, visto ciò che la sua ex fidanzata ha pubblicato sui social. Charlotte Siné, con il quale i rapporti si sono interrotti da alcuni mesi, ha mandato una frecciata non da poco al suo vecchio amore, ed i tifosi non hanno certo mancato di farlo notare.

Leclerc, la storia Instagram della fidanzata fa discutere

Il Gran Premio del Bahrain è stato tragico per la Ferrari e per Charles Leclerc, che da quando è a Maranello non aveva mai aperto una stagione con un ritiro. A questo punto, oltre al danno si è aggiunta anche la beffa, visto che su Instagram non è sfuggita all’attenzione dei fan una storia molto discutibile.

La ex fidanzata di Leclerc, ovvero Charlotte Siné, ha infatti pubblicato una foto che mette in mostra gli attimi prima della partenza, inquadrando la Red Bull di Max Verstappen, poi dominatore della corsa. Non contenta, ha anche scritto “Let’s go“, una frecciata non da poco al monegasco.

Lo scatto che abbiamo qui caricato dice tutto, e non siamo sicuri del fatto che si sia trattato soltanto di una gaffe, visto che alcune voci parlavano del fatto che i due non si erano lasciati sotto una buona stella. A Maranello, d’ora in avanti, occorrerà lavorare duramente, nella speranza che le cose si risolvano in fretta.