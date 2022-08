KIA EV9, ultimi test e prime foto: guardate che spettacolo

Il KIA EV9, SUV 100% elettrico, futuro top di gamma del marchio coreano, sottoposto agli ultimi collaudi in attesa della messa in produzione.

Ultimi test per la nuova Kia EV9, il SUV extralarge con motore cento per cento elettrico che il marchio coreano svelerà al grande pubblico ad inizio 2023. Sviluppato su piattaforma E-GMP, la stessa della EV6 eletta Word Car of the Year 2022, la nuova Kia EV9 dovrebbe condividere con la sorella minore, lanciata a fine 2021, anche la batteria da 77,6 kWh mentre il peso evidentemente maggiore lascia immaginare potenze maggiori per i propulsori, che stando alle prime indiscrezioni dovrebbero garantire autonomie superiori ai 500 km.

Quel che è certo è che Kia EV9 diventerà a tutti gli effetti il modello di punta del brand, la nuova ammiraglia, ponendosi la robusta ambizione di rivoluzionare un segmento innovativo come quello dei SUV a trazione elettrica di grandi dimensioni, contribuendo oltretutto ad accelerare la trasformazione intrapresa da casa Kia nelle ultime stagioni con il chiaro intendo di affermarsi come leader nel panorama mondiale della mobilità sostenibile.

I tecnici coreani ci hanno impiegato 44 mesi per sviluppare questa nuova vettura, di cui abbiamo potuto già vedere e raccontare la sua concept car in occasione dell’edizione 2021 del LA AutoMobility di Los Angeles. Già in quell’occasione, e con quel prototipo, a colpire fu l’innovativo linguaggio stilistico proposto dal marchio.

Kia EV9: provata in tutti i contesti per esaltarne le qualità

Con EV9 Kia vuole introdurre nuovi parametri in termini di design, ma anche dal punto di vista di prestazioni, autonomia, dinamica di guida, tecnologia e comfort, e proprio per esaudire queste previsioni ogni particolare di EV9 è stato sottoposto a prove rigorose sotto l’occhio vigile e severo del centro di ricerca e sviluppo di Kia a Namyang, in Corea.

I test degli ultimi giorni, nel dettaglio, hanno visto la EV9 (ancora camuffata nella carrozzeria ma non nelle forme ndr) impegnata su percorsi di vero off-road, per vetture rigorosamente con trazione integrale, compreso un test di guado in acque profonde per valutarne la massima affidabilità ed efficienza anche in condizioni estreme. Difficilmente il nuovo SUV avrà le caratteristiche estreme di un offroader puro, molto più plausibile sarà la sua vocazione urbana, ma le ultime tendenze e difficoltà del mercato auto ci hanno insegnato che dalla versatilità di utilizzo di una vettura dipende gran parte del successo della stessa. E in Kia sembrano averlo capito perfettamente.

Inoltre, le prove sulla gestione della vettura ad alte velocità e su asfalti a scarsa aderenza, hanno permesso di verificare anche prestazioni e tenuta di strada, per garantire il meglio in termini di sicurezza e feeling di guida. Sempre parlando di superfici sulle quali la EV9 è stata testata, si segnalano dei passaggi anche su quello che viene definito “selciato belga”, un fondo stradale particolarmente sconnesso e impegnativo che ha consentito agli ingegneri di valutare il comfort di marcia e la qualità costruttiva in condizioni di particolare sollecitazione e stress.

Design innovativo per una vettura ambiziosa

Da un punto di vista stilistico, come detto, la KIA EV9 per il momento si è presentata solo nella sua versione “camuffata”, come dimostrano le poche foto distribuite alla stampa che la ritraggono con la consueta pellicola applicata a copertura della carrozzeria. Tuttavia, anche e già da questi pochi scatti è stato possibile apprezzare alcuni elementi particolarmente interessanti, tra cui gruppi ottici anteriori sottili e sviluppati verticalmente, mentre i fari posteriori a forma di Y si allungano verso i montanti.

Nel complesso, la versione di serie sembra destinata a riprendere molto della concept car vista a Los Angeles nel 2021, fatta eccezione per una serie di elementi come ad esempio le portiere con apertura ad armadio, messe da parte a vantaggio di una soluzione più pratica e convenzionale.

Trattandosi di un SUV extralarge, particolarmente importante sarà scoprirne forme e misure, oltre che capacità di carico interna, e in tal senso le uniche informazioni che abbiamo per il momento è di una lunghezza complessiva di 4,93 metri e la presenza di una terza fila di sedile che permette una comoda abitabilità fino a 7 passeggeri.

In attesa del debutto ufficiale, che come scritto in apertura sarà per il primo trimestre del 2023, nel suo percorso di test e sviluppo la nuova EV9 è stata sottoposta ad un autentico giro del Mondo intenso ed impegnativo, per scoprirne più nel dettaglio le caratteristiche principali e capire se saprà diventare il nuovo stato dell’arte a firma Kia nella categoria delle Sport Utility.