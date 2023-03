F1, Charles Leclerc: “Mio fratello in Ferrari con me? Vi dico la verità”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, vorrebbe un futuro nella massima categoria del Motorsport per il suo fratellino Arthur. Ma è previsto un arrivo nella Scuderia modenese?

Charles Leclerc ha iniziato la quinta stagione in Ferrari. Dopo un anno di “rodaggio” in F1 al volante dell’Alfa Sauber, il monegasco è stato promosso in Ferrari al fianco di Sebastian Vettel nel 2019. Il giovane prodotto dell’Academy ha fatto faville nella sua prima stagione a Maranello, vincendo due gare prestigiose e surclassando il suo esperto teammate.

Le due annate successive sono state condizionate dai pesanti problemi motoristici delle monoposto SF1000 e SF21. Nel 2022, finalmente, ha avuto un’auto all’altezza del suo talento ed è tornato ad ascoltare il suo inno in occasione delle tappe in Bahrain, Australia e Austria. Nel 2023 Charles, dopo il secondo posto in graduatoria dello scorso anno, vorrà lottare per il mondiale, ma tutto dipenderà da un’auto all’altezza del suo talento. Da quando il venticinquenne ha goduto di importanti contratti ha finanziato la carriera di suo fratello Arthur.

Il percorso di Arthur Leclerc

I due fratelli avevano iniziato ad andare sui kart insieme, ma ad un certo punto in famiglia non c’erano le possibilità economiche per entrambi. Papà Hervé dovette fare una scelta a preferì insistere su Charles. Una volta che il monegasco ha iniziato a guadagnare cifre serie, dopo qualche anno di stop, suo fratello è tornato in pista. Arthur si è fatto notare dai vertici del Cavallino ed è entrato nella Driver Academy nel 2020.

Il giovane, classe 2000, sogna di fare il medesimo percorso di suo fratello, ma la strada è ancora lunga. Arthur ha preso parte nel 2018 alla F4 francese, arrivando in quinta posizione in graduatoria. Nel 2019 ha gareggiato nel campionato ADAC di Formula 4 con il team US Racing e con il supporto del Sauber Junior Team ha messo in mostra buone qualità velocistiche. Ha chiuso al terzo posto nel campionato F4 ADAC, prima del passaggio in Prema nel 2020 nella la Formula Regional europea. Il secondo posto gli aprì le porte alle Formula 3 asiatica.

Nel 2021 Arthur si è aggiudicato il campionato. Il settimo posto della passata stagione di F3, sempre nel team Prema, gli è valsa la chiamata nella categoria propedeutica alla F1. Ora dovrà dimostrare le sue qualità nel team DAMS, uno dei migliori in Formula 2.

Futuro in Ferrari? Charles ammette come stanno le cose

Il venticinquenne, vincitore di 5 GP F1, in una intervista rilasciata al programma tv En Aparté, trasmesso da Canal+, ha ammesso: “Vorrei che un giorno fossimo tutti e due insieme sulla griglia di partenza in F1. Non è impossibile, ma non accetterò mai di essere il suo compagno di squadra, perché essere compagni di squadra è più complicato, ma essere sulla stessa griglia di partenza mi piacerebbe molto”. Ferrari, Leclerc lancia la sfida ai rivali: ecco come va la sua nuova SF23.

I fratelli più noti del circus sono stati gli Schumacher. “Con Pierre Gasly siamo grandi amici da sempre, ma quando la visiera è abbassata non c’è più amicizia. Arthur è mio fratello, quindi non so come reagirei”, ha ammesso Charles nell’intervista. Di sicuro le ansie aumenterebbero a dismisura e, in caso di battaglia interna, sarebbe molto più difficile gestire la situazione.