Tesla, esiste una Model X bizzarra: mai vista una cosa così

Negli USA sta facendo scalpore l’immagine di una Tesla Model X che è stata personalizzata dal proprietario nella maniera più inusuale del mondo.

Tesla rimane uno dei marchi sempre più al centro dell’attenzione a livello globale. Sarà perché il suo fondatore Elon Musk è uno degli uomini più intraprendenti in circolazione, in ogni ambito che riguarda la tecnologia, da quella aerospaziale a quella automobilistica. Ma anche perché l’azienda americana, con le sue auto elettriche, non solo è leader in questo settore ma è alle prese da tempo con problemi non di poco conto. A partire dai numerosi richiami che hanno avuto le sue vetture nel corso degli anni. E’ stato stimato che dal 2018 il totale di Tesla oggetto di aggiornamenti vari è stato di 3.4000.000. E questo 2023 è cominciato proprio sulla falsariga dei precedenti, con oltre 360 mila auto costrette ad andare in officina, stavolta per un guaio al sistema di guida autonoma.

Un marchio che è sempre stato all’avanguardia, ma che ultimamente ha anche visto un deciso passo indietro, a partire dal volante, che è tornato a forme più classiche. Mentre sul fronte della tecnologia sembra ancora voler spingere in avanti il proprio orizzonte. Il sistema a guida semiautonoma vuole progredire nei prossimi anni ma intanto quello già implementato nelle sue vetture continua a fare le bizze, con diversi incidenti dovuti a problemi tecnici incredibili.

Tesla, in giro c’è un modello unico

Rimane comunque il fatto che, nonostante, tutto, le quote di mercato della Tesla continuano ad aumentare in ogni lato del globo. Tra le preferite c’è la Model X, nata nel 2015 e che si caratterizza per la singolare apertura delle porte posteriori, denominate Falcon Wings (ali di gabbiano), soluzione che offre maggiore spazio per l’accesso all’abitacolo rispetto a una porta tradizionale.

Ebbene un proprietario negli USA ha ritenuto che avere una macchina del genere non fosse abbastanza e ha deciso di personalizzare a suo modo questa Model X. L’uomo, originario dello Utah, ha scelto così di ricoprire l’intera carrozzeria di monetine. Le monete luccicanti creano un effetto davvero difficile da ignorare per le strade. E le immagini hanno fatto il giro del web, grazie all’utente Pacexmaker su Reddit. Secondo le sue stime, per ricoprire la Model X ci sono volute oltre 14 mila monetine, una cifra impressionante, tanta quanta la pazienza per attaccarle sulla carrozzeria.

Ma non solo, perché è stato calcolato anche il peso che è stato aggiunto alla vettura per aver incollato queste monetine. E secondo un rapido conteggio parliamo di quasi 73 kg. Secondo le stime dell’EPA, il peso extra da solo può comportare una riduzione dell’autonomia di guida dell’1,6-3,3% o 9-19 km per una Tesla Model X Long Range, oltre a qualsiasi ulteriore riduzione dovuta alla peggiore aerodinamica del veicolo. Per quanto riguarda il costo, i soli centesimi attaccati alla Tesla equivarrebbero a circa 710 dollari, che è più economico del normale rivestimento della carrozzeria di un’auto di questo tipo. Vedremo se un giorno, quando il proprietario si sarà stufato di questa vettura, deciderà di riprendersi anche i soldi sulla carrozzeria, staccandoli uno per uno. O se semplicemente farà questo “regalo” al prossimo conducente.