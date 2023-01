Tesla, annuncio a sorpresa: arriva un clamoroso ritorno al passato

Dopo tante polemiche, la Tesla ha deciso di fare un passo indietro e annunciare una novità per le proprie auto. Ma che guarda al passato.

Tra i marchi più discussi del mondo dell’auto c’è certamente quello di Tesla. Fondata nel 2003 a San Carlos in California da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, la società americana è oggi diventata un punto di riferimento per quanto riguarda la produzione di auto elettriche. Il CEO Elon Musk ha da sempre immaginato questo marchio come una casa automobilistica indipendente, il cui fine è quello di offrire auto elettriche a prezzi accessibili. Per ora però i suoi modelli, così come i ricambi di questi, sembrano essere solo per pochi.

Tuttavia, Tesla è già oggi una grande realtà nel panorama mondiale. Già nel 2018 i veicoli in circolazione hanno toccato il traguardo delle 500 mila unità, mentre nel marzo 2020 ha raggiunto il traguardo di 1 milione di auto elettriche prodotte.

Un successo planetario per l’azienda americana, che però non ha avuto momenti facili. Ancora oggi infatti su Youtube spiccano video in cui si vedono auto di questo marchio in fiamme per problemi dovuti alle batterie o incidenti strani dovuti al suo autopilot, che grazie a una marea di sensori presenti nell’auto permettono alla vettura di muoversi senza che il guidatore intervenga sul volante.

Il problema sicurezza è da tempo al centro delle attenzioni di Tesla, che sta facendo il possibile per migliorare le proprie vetture. Ma anche nell’ultimo anno i richiami per difetti o problemi gravi su queste vetture sono stati diversi.

Tesla, un passo indietro clamoroso

Nonostante questa “cattiva pubblicità”, Tesla ha chiuso un 2022 da record per quanto riguarda i veicoli consegnati ai clienti: in totale 1,3 milioni di vetture elettriche, che vuol dire +44% rispetto all’anno precedente. Un trionfo che non è stato seguito dal titolo in Borsa. Qui infatti c’è stato un vero crollo delle azioni che, come suggerisce Business Insider, dovrebbe essere dovuto al fatto che il valore delle sue azioni si sta adattando al fatto che Tesla sia un marchio automobilistico come gli altri. Tanto che c’è stata anche una “retrocessione” sancita da Wall Street del titolo azionario che fa preoccupare.

ma Tesla non fa solo un passo indietro carpiato in Borsa, ma anche come “filosofia”. Infatti è stato annunciato che tornerà sulle sue auto, in particolare su Model S e Model X il volante tondo. Il tutto senza costi aggiuntivi. Quindi sarà possibile passare da quello futuristico montato sinora a uno più classico. A differenza di prima, il nuovo volante tondo su Model S e Model X non dispone di leve che controllano gli indicatori di direzione, i tergicristalli o la selezione delle marce. Infatti tutte queste funzioni sono ora gestite tramite pulsanti presenti in consolle.

Ma non è tutto: Tesla sta permettendo a quei clienti che hanno montato il “vecchio” quanto innovativo volante di cambiarlo alla modica cifra di 700 dollari, che si dice includa l’installazione tramite il proprio servizio ufficiale. Una mossa necessaria, perché per molti acquirenti il primo volante installato su queste auto risulta poco pratico e sicuro. E quindi meglio avere il classico ovale piuttosto che un qualcosa di innovativo ma poco rassicurante. Basterà però questo a far tornare in altro le azioni dell’azienda gestita da Elon Musk? O servirà un’altra “rivoluzione”?