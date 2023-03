Ferrari, Sainz è già deluso? Le sue parole fanno pensare

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, ha fatto registrare il quarto tempo. Dopo aver faticato tantissimo nelle prove libere il #55 ha chiuso in seconda fila.

Le prime qualifiche del Gran Premio della stagione 2023 si sono svolte in notturna sotto le luci artificiali della pista del Bahrain. La Rossa ha chiuso i test, nettamente, da seconda forza, davanti a Mercedes. Nelle prove libere la Ferrari è apparsa in affanno rispetto a Red Bull Racing e Aston Martin, ma quando il gioco si è fatto serio le Ferrari hanno preceduto la verdona.

Carlos ha cambiato assetto, seguendo la strada di Charles Leclerc, e ha ottenuto nel Q1 un ottimo 1:30.993 in Q1. Miglior tempo della prima parte della qualifica su gomme soft davanti a Russell e al teammate monegasco. La pista è scesa a 28 gradi sull’asfalto nel Q2, e la Red Bull Racing hanno iniziato a spingere, seriamente sull’acceleratore. Il figlio d’arte del Matador ha utilizzato la gomma soft usata nel primo tentativo della seconda manche, posizionandosi al sesto posto alle spalle di cinque driver con mescole nuove.

Nel secondo tempo del Q2 su gomma nuova la Ferrari chiuso al top con Leclerc con un super giro, mentre Sainz ha chiuso al quinto posto, alle spalle di Verstappen e delle due Mercedes. Finalmente nel Q3 i top team hanno dovuto calare l’asso, mettendo in mostra tutto il loro potenziale. A parità di mescola, di carburante e di potenza motore i top driver si sono dati battaglia.

La Ferrari ha dimostrato di avere delle velocità di punta notevoli. Al primo colpo Max Verstappen è riuscito ad andare sotto l’1:30. Il distacco su Leclerc è stato di un decimo, mentre Carlos Sainz ha commesso una piccola sbavatura, uscendo di traiettoria in una curva nel secondo settore. Lo spagnolo ha chiuso a quattro decimi dal tempo dell’olandese, alle spalle anche di Sergio Perez. Alonso poi ha trovato il quarto tempo.

Charles Leclerc non ha fatto l’ultimo tentativo, perdendo la possibilità di lottare per la pole position. Non è una cosa usuale non fare l’ultimo tentativo ma è stata una decisione per risparmiare un treno di gomme morbide. Le Red Bull Racing, invece, insieme a Carlos Sainz, hanno preso parte all’ultimo tentativo del Q3. L’olandese si è migliorato, abbassando ulteriormente il tempo di un decimo abbondante. Sergio Perez ha chiuso al secondo posto.

Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto a 4 decimi abbondanti dalla pole position di Red Bull Racing. Prima fila tutta RB, mentre dalla seconda fila scatteranno Leclerc e Sainz. Alonso ha chiuso al quinto posto davanti a Russell ed Hamilton della Mercedes. In ottica gara la Red Bull Racing ne avrà di più, ma in qualifica le Rosse si sono confermate la seconda forza.

Le parole di Carlos Sainz

Al termine delle qualifiche, lo spagnolo ha dichiarato a Sky Sport: “Dopo i test speravo un pò di più sinceramente, ma ieri è stata una giornata così difficile e non pulita che oggi stavo ancora riprendendo le sensazioni. Per quanto ero indietro ieri oggi sono arrivato ad un livello più decente, in un certo senso. Mi aspettavo un pò di più dopo i test“.

“Alla fine quello che farà la differenza domani sarà il degrado che non è il nostro punto di forza. E’ una pista complicata, ma le corse sono fatte per essere gareggiate. Quindi proveremo di tutto e con le strategie. L’Aston Martin sarà forte, ma spero che anche noi ci possiamo riprendere. Sfida ad Alonso? Sarà divertente, oggi la qualifica è stata molto tirata con 8 vetture. Finire terzi e quarti è un buon lavoro della squadra e domani sarà anche così. La Red Bull Racing farà un ulteriore passo in avanti, probabilmente, ma il resto sarà lì“.