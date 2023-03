Sainz gasa i tifosi Ferrari: sentite cosa si è messo in testa

Carlos Sainz è carico in vista del round di apertura del mondiale di F1 in Bahrain. Ecco le sue prime parole dal paddock di Sakhir.

La Ferrari va a caccia del colpaccio nel primo appuntamento stagionale, che si terrà domenica in Bahrain, con partenza alle 16 ora italiana. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono gli sfidanti più attesi, considerando che Max Verstappen e la Red Bull partono con i favori del pronostico.

Lo spagnolo ha passato l’inverno a parlare del suo sogno mondiale, ed anche oggi non sembra aver cambiato idea sulle sue intenzioni. Ovviamente, sarà dura per Sainz battere Leclerc, che parte come favorito in termini di pronostici interni alla Ferrari, ma è impossibile parlare di certezze per il momento.

Sainz, ecco cosa ha detto nel paddock di Sakhir

Il paddock di Sakhir è già molto attivo, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che sono stati intervistati ai microfoni di “SKY Sport F1” raccontando la loro preparazione a questa stagione. Lo spagnolo appare bello carico, come non mai in passato, e c’è da aspettarsi che sarà tra i protagonisti.

Ecco le parole di Carlitos: “Come inizia il nuovo anno? Con tanta energia e motivazioni molto alte, dopo un periodo in cui siamo stati parecchio a casa, abbiamo lavorato tanto su noi stessi e provando a migliorare tutti i punti deboli che avevamo. C’è tanta voglia, come pilota, perché tre mesi senza gareggiare sono davvero troppi, siamo molto motivati a fare bene“.

Sainz ha poi aggiunto: “Voto di partenza a questa macchina? L’auto ti può piacere per come la guidi ed i dati, ma se poi arriva una macchina più veloce e solida della tua, già gli devi dare un punto in meno. Non sappiamo ancora nulla, abbiamo fatto degli ottimi test, molto puliti, in cui abbiamo fatto uno scan di tutte le prove che volevamo fare. Abbiamo capito l’auto, sappiamo quali sono i punti forti e quelli deboli, e prima che inizi la stagione sapere già tutte queste cose è molto importante“.

“Se ho la sensazione che ad inizio anno non faticherò come accaduto 12 mesi fa? Penso di sì, l’obiettivo è quello di iniziare meglio e di non faticare, è quello che lo scorso anno mi ha compromesso la stagione. Ho fatto alcuni errori e non avevo un buon feeling con la macchina, ma è per questo che ho dato molta importanza ai test, volevo capire bene la macchina e come si adattava al mio stile di guida. L’obiettivo era di sentirmi più preparato, poi è chiaro che per quanto riguarda la ricerca del limite lo capirò soltanto in qualifica o in gara. Devo aspettare, ma è chiaro che molte cose sono andate meglio“.

“Cosa ne penso di Vasseur? Sta andando tutto bene con Fred per il momento, sono stati giorni lunghi per lui. Ha dovuto imparare tante cose in Ferrari, dalle 6 del mattino alle 21 di sera, a parlare con tanta gente per capire più cose possibili. I test sono stati i primi giorni con la squadra in pista, ed in questo è ovvio che ha tanto margine per imparare e fare meglio durante l’anno“.

“Chi sono i rivali più forti? Se escludiamo me e Charles, a parità di macchina, è difficile dire chi è il più forte di tutti. Per quanto riguarda le squadre, la Red Bull, la Mercedes e l’Aston Martin saranno al top, poi lo vedremo durante la stagione chi saranno i piloti in grado di fare la differenza. C’è tempo per capirlo“.

La concorrenza è sicuramente molto forte e sarà dura emergere: “Se alla prima gara si pensa già al titolo o se siamo concentrati solo sull’inizio della stagione? C’è tanta attenzione su di noi, vedo sempre tanti giovani ragazzi che a Maranello ci vengono a trovare per farci vedere il loro calore con foto ed autografi. Io voglio dire a loro che daremo il massimo, abbiamo ancora più voglia di loro di arrivare al top“.