Clamoroso Hyundai Tucson: SUV-C da primato, dato shock

Un totale di 150.803 unità vendute e risultati record in alcuni dei mercati più importanti per il SUV di casa Hyundai

Una storia automobilistica e commerciale, quella tra Hyundai Tucson e il mercato europeo, che dura ormai da vent’anni, quando il segmento dei SUV era solo un lontano parente, seppur promettente, della vetrina tecnologica e stilistica che stiamo vivendo in questi anni.

Oggi, infatti, le Sport Utility Vehicle rappresentano la tipologia di auto più apprezzate e richieste, e la quarta generazione di Hyundai Tucson si allinea perfettamente con le tendenze del periodo. Non solo, Tucson ha chiuso il 2022 appena vissuto come il SUV-C più venduto in Europa, con un totale di 150.803 nuove unità immatricolate e raggiungendo un risultato a dir poco straordinario.

Hyundai Tucson cresce all’interno di un mercato in calo

Secondo i dati rilasciati da JATO Dynamics, società global di business intelligence operante nel settore automotive, in contro tendenza con un mercato automobilistico in calo su base annua Hyundai Tucson ha visto una crescita delle sue vendite, rispetto al 2021, di oltre l’1%, classificandosi anche all’ottavo posto nella classifica assoluta tra tutte le auto più vendute in Europa sempre nel corso dell’ultimo anno.

“Dopo un altro anno di solidi risultati di vendita in Europa, TUCSON ha fatto un ulteriore passo avanti raggiungendo la vetta nel competitivo segmento dei C-SUV”, ha commentato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

Bella, Tecnologica e Sicura

Design moderno e grande coefficiente tecnologico, ma anche uno dei migliori pacchetti di sicurezza della categoria, pensato in particolar modo per le famiglie, Tucson sintetizza in pieno quello che un SUV moderno, oggi, deve racchiudere, e questi numeri di mercato legittimano solamente la bontà del prodotto di casa Hyundai.

Non solo Tucson tuttavia, il 2022 è stato un anno particolarmente brillante per Hyundai in Europa, toccando picchi record in alcuni mercati strategici del continente.

In Spagna, ad esempio, Hyundai ha chiuso con la quota più alta di sempre: 7,3%, stesso discorso nel Regno Unito con un risultato record del 5%. Tornando su Tucson, il SUV coreano ha ottenuto risultati molto incoraggianti anche sul mercato francese, con oltre 18.000 immatricolazioni.