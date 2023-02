Ferrari, si corre subito ai ripari: Vasseur fa un annuncio sul futuro

La Ferrari non ha entusiasmato durante i test di Sakhir, ed il team principal Frederic Vasseur cerca di tranquillizzare i fan sul futuro.

Dopo una lunghissima attesa, la F1 è finalmente entrata nella settiman di gara, quella che vedrà la disputa del Gran Premio del Bahrain. La favorita è chiaramente la Red Bull, che in base all’analisi dei dati pare essere sicuramente davanti a tutti, mentre la Ferrari appare ancora difficile da interpretare.

Infatti, sulla SF-23 è stato fatto un lavoro strano, a cominciare dall’utilizzo di un’ala posteriore da medio-basso carico. Su una pista come quella di Sakhir, infatti, non si usa una specifica del genere, che di solito viene montata in Canada, pista dove ci sono meno curve in cui è fondamentale il carico aerodinamico.

Il problema della Rossa in questi giorni è stato il rendimento nel settore centrale, quello più guidato e dove è necessaria una downforce maggiore. Se ci si comporta bene in quella zona della pista, si ha anche un gran vantaggio sul fronte della gestione degli pneumatici, ed è questo un altro punto in cui la Red Bull è stata di un altro pianeta.

Un’ala più carica era stata monta alla Ferrari di Charles Leclerc sabato mattina, nell’ultimo giorno di test, ma i meccanici sono stati costretti a tornare alla specifica originale per un problema al flap del DRS, che si è aperto in maniera irregolare e che non permetteva al monegasco di girare in maniera regolare.

Dunque, quello fatto sulla SF-23 è un lavoro davvero difficile da decifrare, anche se qualche problema c’è sicuramente, ma forse la situazione è meno drammatica del previsto. Ovvio che il confronto con la Red Bull sia per ora del tutto a favore del team di Milton Keynes, con una RB19 che è perfetta praticamente in tutto.

Sia Max Verstappen che Sergio Perez hanno lodato il lavoro fatto dalla squadra, con una vettura che si è presentata in Bahrain già fatta e finita. Chi ha sorpreso è stata invece l’Aston Martin, con Fernando Alonso autore di un long run da sballo nel pomeriggio di sabato, quasi ai livelli di quello della Red Bull.

Anche attorno alla Mercedes non è che ci sia tutto questo ottimismo, con Toto Wolff che ha addirittura parlato di Aston Martin come seconda forza, comunque bel alle spalle della dominante RB19. A Maranello, nel frattempo, si lavora senza sosta, con Frederic Vasseur che ha fatto un importante annuncio in chiave futura.

Ferrari, Vasseur annuncia i primi sviluppi per la SF-23

La Ferrari non può permettersi una nuova stagione di sofferenza, e la speranza dei fan è che la SF-23 sia soltanto una monoposto acerba, che abbia però più margine di crescita rispetto alla perfetta Red Bull. Chi è apparso più ottimista di tutti, in questi giorni, è stato Frederic Vasseur, che ha escluso allarmismi e non palesato preoccupazione nei confronti dei rivali.

Il nuovo team principal ha un approccio molto particolare, ma sembra uno che quando deve fare una cosa o prendere una decisione, la prende e basta. Il manager francese ha parlato in questi giorni del piano di sviluppo della SF-23, annunciando importanti novità già dalle prime gare.

Ecco le sue parole: “Abbiamo pensato soltanto al nostro lavoro, che è stato molto positivo sul fronte del chilometraggio, affidabilità ed analisi di tutti i dati a disposizione. Ci sono degli elementi che ci hanno soddisfatto, mentre altri no. Ci saranno i primi sviluppi già a Jeddah o anche a Melbourne, c’è un morale molto alto in squadra e siamo pronti per questa lunga stagione, che rappresenta una bella sfida. Non so quanto siamo veloci, ma è certo che non siamo lenti, dobbiamo fare un vero confronto con gli altri per capire a che punto siamo“.

La Ferrari si presenta alla prima gara nel ruolo di sfidante, e quest’anno non ci sono dubbi sul fatto che non sia la campionessa d’inverno, titolo che tante volte le ha portato sfortuna in passato. Vedremo se questa cosa sarà di buon auspicio, e le prime risposte le avremo ormai tra pochissime ore.