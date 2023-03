Valentino Rossi torna in pista: traversi da urlo per lui

Valentino Rossi ormai si diverte sempre di più a girare con le auto da corsa e di recente ha avuto modo di ampliare la sua grande passione.

Ormai il mondo del motociclismo su pista è un lontano ricordo per Valentino Rossi, con il suo addio nel 2021 che è stato uno dei momenti in assoluto più struggenti per tutti i suoi tifosi che hanno però ancora modo di poterlo ammirare sotto altre e straordinarie avventure.

Il Dottore non vede l’ora di dominare il mondo delle quattro ruote dopo essere stata una grande leggenda in quello delle due e con il suo approdo nel mondo della World Challenge Europe che è già avvenuto nello scorso anno.

Il 2022 però non gli ha dato poi così grande soddisfazioni, anche se era fondamentale iniziare per poter prendere così la mano della nuova categoria, mentre il 2023 sicuramente si è già rivelato più soddisfacente.

Il grande Vale infatti ha avuto modo di poter ottenere un grande terzo posto nella 24 ore di Dubai, assieme ai compagni Gelael e Martin, ma ora non vede l’ora di rigettarsi ancora una volta nella mischia per una grande impresa.

Rossi infatti prenderà parte anche alle prossime gare del World Challenge Europe con la sua BMW e a quanto pare la preparazione realizzata sui kart a Dubai ha portato molto bene, dunque perché non riprovarci.

Il suo luogo preferito è sempre casa, motivo per il quale Rossi non perde mai occasione per allenarsi nel circuito di Corridonia, nelle sue Marche, nella pista Cogis Kartis, ma questa volta ha preferito cambiare tappa.

In vista dei prossimi appuntamenti di campionato, Valentino ha preso la strada Adriatica ed è andato un po’ più a sud, nel circuito di Val Vibrata, in provincia di Teramo, per poter effettuare le prove a bordo della sua monoposto.

Ovviamente la sua era quella che risaltava maggiormente alla vista, con il classico colore blu di quella Yamaha che non ha mai dimenticato e con il 46 ben stampato nel musetto anteriore del suo kart.

Ai nastri di partenza sembrava comunque essere uno dei tanti, rimanendo comunque vicino a tutti coloro che quel giorno dovevano allenarsi, senza dare il benché minimo segno di superiorità, nonostante il suo nome.

Valentino Rossi pronto per le prossime gare: come andrà?

Ci vorranno ancora diversi mesi prima che la stagione regolare della World Challenge Europe Endurance Cup possa prendere il via, con il Dottore che di sicuro vorrà essere grande protagonista.

Si partirà ad aprile con una tappa che per lui sarà di vitale importanza, ovvero in quella Monza che non vede l’ora di ribollire di passione per la presenza del suo grande campione.

Il Dottore però è pronto anche per altri grandi traguardi, con le tappe che in totale saranno cinque, dato che comprenderanno anche Le Castellet, Spa, Nurburgring e Barcellona.

Un giro di cinque tappe europee tra le piste più ambite ed emozionanti che ci possano essere, con Rossi che vorrà dimostrare che il terzo posto della 24 ore di Dubai non sia stato solamente un caso ma avrà tutte le carte in regola per poter fare una grande stagione.

Valentino Rossi sfrutterà la sua BMW M4 GT3 per portare avanti il nome della sua VR46 che correrà anche nel campionato su quattro ruote e come compagni di squadra avrà il brasiliano Augusto Farfus e il belga Maxime Martin.

Vedremo che cosa accadrà in futuro, ma intanto Vale si sta preparando alla grande per poter diventare grande protagonista anche in questa categoria.