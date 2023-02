Compra una Volkswagen, distrutta prima di ritirarla: è clamoroso

Uno sfortunato cliente ha acquistato una Volkswagen, per poi scoprire che era già danneggiata ancor prima di potersi mettere al volante.

Alle volte ci giungono delle notizie davvero clamorose, che sono difficili anche da credere, ma vi assicuriamo che tutto ciò corrisponde alla realtà, come testimoniato anche dalle immagini. La vettura coinvolta è una Volkswagen Virtus, un modello che in Italia non è poi così conosciuto, ma che di certo non meritava la fine che ha fatto.

Qualche settimana fa, vi avevamo raccontato l’increscioso episodio che ha visto coinvolta una Ferrari Roma, che negli Stati Uniti, mentre veniva consegnata ad un concessionario, si era ribaltata su un ascensore, finendo in mille pezzi e richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco di zona.

La Volkswagen coinvolta in questa storia ha sicuramente subito danni minori rispetto alla vettura di Maranello, ma si è trattato di una beffa incredibile per il cliente che l’aveva acquistata, che se l’è ritrovata danneggiata ancor prima di potersi mettere al volante della sua vettura. Quando si sentono certe cose non si sa davvero a che santo affidarsi, ma l’importante è che nessuno si sia fatto male, perché l’evento poteva finire in maniera ben peggiore.

Volkswagen, incredibile quanto accaduto a questa Virtus

La Volkswagen Virtus è un modello che è entrato in produzione a partire dal 2018, ed è una berlina 3 volumi a 4 porte, che viene costruita in Brasile, presso lo stabilimento di Sao Bernando do Campo della casa di Wolfsburg. La vettura è chiaramente venduta su un mercato extra-europe, e ne sono disponibili diverse versioni.

Molto interessante quella che può essere spinta ad etanolo, un tipo di combustibile che sta crescendo sempre di più e che, fuori dall’Unione Europea, potrebbe essere utilizzato come un’alternativa alle auto elettriche. Quella protagonista della nostra storia era destinata ad un cliente indiano, che purtroppo però, non ha fatto in tempo neanche a salirci sopra.

Le cose potrebbero essere andate in un modo davvero assurdo, ovvero che la Virtus sia scivolata lungo il pendio dove era rimasta parcheggiata, di fronte al concessionario, in attesa che il cliente se la portasse via. A riportare la notizia è “RushLane“, e le cose sembrano essere davvero chiare in base a quanto scritto.

Quanto scritto, fa notare che in India l’ottenimento della patente di guida è molto semplice, e spesso si causano incidenti per errori davvero molto banali. In questo caso, anche se manca la certezza assoluto, è probabile che chi di dovere si sia scordato di tirare il freno a mano, causando lo scivolamento della Volkswagen in fondo alla scarpata.

Dalle immagini che abbiamo postato in basso, è comunque facile apprezzare che i danni, come detto in precedenza, non siano poi così pesanti, visto che il volo fatto è stato di soli due metri, e l’impatto non è stato neanche così forte. Infatti, i finestrini sono rimasti intatti e, cosa ancor più importante, non si sono rotti neanche gli airbag.

In quel caso, le riparazioni sarebbero state più lunghe e complesse, ma ora si dovrà intervenire soltanto sull’anteriore, anche se è chiaro che per un cliente che attendeva con ansia la sua nuova auto non è stata la cosa più piacevole che poteva capitare.Le parti da riparare saranno sicuramente il paraurti anteriore, la griglia del radiatore, i gruppi ottici anteriori ed anche i parafanghi.

La speranza è che sotto il cofano tutto sia rimasto intatto, ma è molto difficile pensare che sia così visti i danni comunque importanti riportati dalla parte anteriore del veicolo. Attualmente, sono in corso alcune indagini per cercare di capire i responsabili, visto che il cliente non è sicuramente stato il colpevole, non essendo mai salito a bordo.

Footage we viewed are post incident. Sloping driveway in front of the dealership appears to have played a part in the crash. However, it's unclear if there were any other factors at play.

VW Virtus nosedives Outside Showroom.

Read more at… https://t.co/GTLPm7Gf7Z .

2/2 pic.twitter.com/rgqtCeABXb — RushLane (@rushlane) February 23, 2023

La storia è davvero clamorosa, e queste immagini ne sono una testimonianza ulteriore. Questo ci fa capire che, quando ci troviamo a che fare con le auto, non si possa mai sottovalutare nulla, perché le cose sarebbero potute andare molto peggio. Per fortuna, nessuno si è fatto male in questo caso.