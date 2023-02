Ferrari Roma, botto pazzesco: è completamente distrutta, clip da brividi

Un evento incredibile ha visto come protagonista una Ferrari Roma. La vettura è scivolata da un ascensore e si è distrutta del tutto.

A volte sentiamo parlare di incidenti stradali che vedono coinvolte le nostre amate Ferrari, le supercar per eccellenza che fanno registrare record di vendita in tutto il mondo. In questi giorni, vi abbiamo parlato dei numeri da prima che il Cavallino ha ragigunto nel 2022, con un utile netto che ha sfiorato il miliardo di euro. Sono state oltre 13 mila le vetture consegnate, e c’è la sensazione che il meglio debba ancora venire.

Il CEO Benedetto Vigna, l’uomo che ha voluto fortemente il cambio al vertice del team di F1 tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur, ha annunciato che per ogni singolo dipendente ci sarà un bonus produzione di ben 13.500 euro in queste settimane, per sottolineare il ringraziamento verso gli addetti per i risultati raggiunti. A Maranello si può essere orgoglioso per i risultati raggiunti, che testimoniano, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto la Ferrari sia un’azienda in salute, in netta controtendenza con il mercato attuale dell’automotive.

Purtroppo però, alcune vetture della casa modenese spesso incappano in un brutto destino, come potrete vedere dalle immagini sottostanti. Al contrario di altre occasioni, la colpa dell’accaduto non è di nessuno in particolare, ma di un guasto tecnico di una struttura che si stava occupando del trasporto di una Roma di colore grigio metallizzato. Preparatevi, perché si tratta di fotogrammi per soli cuori forti.

Ferrari, la Roma si demolisce cadendo da un ascensore

Drammatico il destino di una Ferrari Roma di colore grigio metallizzato, che appena uscita dalla fabbrica è andata distrutta in un curioso quanto assurdo incidente. Non si tratta di un crash stradale frutto dell’incapacità del guidatore di farla andare in sicurezza e di gestire la sua enorme potenza, ma di un grottesco incidente avvenuto in un grande ascensore.

La vettura, dal valore superiore ai 200 mila euro, stava affrontando l’ultima fase della sua consegna presso un concessionario americano, situato a Palm Beach, in Florida, uno dei mercati più importanti del mondo per la casa modenese. L’ascensore ha avuto un guasto proprio nelle fasi di carico, e la vettura di Maranello è rimasta appesa nel vano montacarichi.

I Vigili del Fuoco hanno fatto il loro ingresso sulla scena per cercare di evitare guai seri, considerando che la supercar italiana aveva anche del carburante all’interno dei serbatoi. Per prima cosa, è stato necessario staccare la corrente da tutto il palazzo, facendo fuoriuscire la benzina in modo sicuro.

In seguito, si è reso necessario l’utilizzo di un demolitore rotante per toglierla dall’ascensore, e per sollevarla è stato usato un braccio lungo 13,5 metri, ma anche altri strumenti specifici per un peso complessivo di 23 mila kg. Ci sono volute oltre quattro ore per completare l’operazione, che fortunatamente non ha causato infortuni o ferite serie a coloro che stavano operando.

Durante la caduta, ovviamente, la Ferrari in questione ha subito dei gravissimi danni. La zona del posteriore è andata completamente in pezzi, con il telaio che ne è risultato piegato, secondo quanto riferito da “Carbuzz“. Le immagini, caricate sul canale YouTube “Rons Rides“, hanno subito fatto il giro del mondo, in quello che è stato un vero e proprio disastro considerando il valore di questo gioiello.

La Roma è una gran turismo con carrozzeria coupé che ebbe una presentazione davvero unica, che ebbe luogo nel novembre del 2019 al Quirinale, alla presenza del chairman John Elkann, che da circa un anno si era insediato nella sua nuova carica di presidente dopo la scomparsa di Sergio Marchionne.

Progettata dal centro stile del Cavallino, sotto l’attenta guida del designer Flavio Manzoni, è una 2+2 che richiama nelle sue forme le mitice sportive anni Sessanta, come la 250 GT Berlinetta o la 250 GTL. Spinta da un motore V8 biturbo chiamato F154 che eroga ben 620 cavalli ed una coppia massima di 760 Nm, può raggiungere i 100 km/h partendo da ferma in soli 3,4 secondi, con un cambio a doppia frizione derivato dalla F1 ad otto rapporti e montato anche sulla Hypercar SF90 Stradale. La sua velocità massima si attesta attorno ai 320 km/h, con un sound da brividi che ne fa capire la bellezza ed il valore.

Il destino avuto dal modello vittima dell’incidente che vi abbiamo raccontato è davvero nefasto, nella speranza che guasti simili non avvengano più, anche se l’importante, ovviamente, è che nessuno si sia fatto male. In basso avete a disposizione le immagini di quanto accaduto, e tutti devono ringraziare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area facendo evitare il peggio.