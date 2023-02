Nuova Suzuki Across stellare: tecnologia personalizzabile

Migliorano infotainment, modalità di ricarica e interfaccia auto-passeggero. L’ammiraglia di casa Suzuki è sempre più moderna

Dopo quattro anni dal debutto ufficiale, Suzuki Across con motore plug-in hybrid subisce un aggiornamento che consegna all’ammiraglia giapponese un upgrade tecnologico e qualità sempre maggiore.

“Elettrica sempre, ibrida quando serve”, questo il claim coniato da subito per Across e che resta un punto di forza anche dopo l’ultimo restyling, nel quale i tecnici della casa di Hamamatsu hanno lavorato soprattutto sullo sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina, introducendo un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3” e sviluppando il sistema di infotainment con schermo touch da 10,5 pollici.

Suzuki Across: sempre più interazione tra auto e passeggeri

Il guidatore ora può accedere in maniera diretta, chiara ed immediata a tutte le informazioni della vettura, con una connettività di ultima generazione per qualsiasi tipo di device e con un passo in avanti anche in termini sicurezza grazie all’aggiornamento dell’eCall per le chiamate di emergenza.

Nuova Suzuki Across: tutto si può personalizzare

Aumenta anche il grado di personalizzazione tecnologico di nuova Suzuki Across, e non solo per ciò che riguarda il layout di visualizzazione strumenti ma anche il regime di marcia. La possibilità di scelta è tra l’EV Mode, che consente una trazione 100% elettrica, l’HV Mode, con una gestione ibrida del motore termico e di quelli elettrici, l’Auto EV/HV mode, che sceglie automaticamente la modalità più conveniente privilegiando quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico, e infine il CHG Mode che permette di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico.

Quattro sono invece le differenti versioni del design del cockpit digitale, tante quante le modalità di guida a disposizione di Suzuki Across: Normal, Eco, Sport e Trail, tutte selezionabili a seconda se si predilige uno stile quotidiano, che ottimizzi i consumi, con maggiori prestazioni o alla ricerca del grip ottimale anche nelle condizioni più scivolose.

Migliorano infotainment e modalità di ricarica

Come detto qualche rigo sopra, rinnovato a bordo di Suzuki Across anche il pacchetto di infotainment con schermo da 10,5 pollici, che cresce nell’utilizzo di grafiche molto più nitide ed intuitive, anche il sistema di navigazione vive un upgrade in termini di semplicità di utilizzo, con comandi intuitivi e in linea con l’utilizzo comune.

Nella dotazione di serie di nuova Suzuki Across Plug-in c’è anche un nuovo caricatore di bordo da 7 kW, con cavo Mennekes tipo 2, che permette facilmente una ricarica della batteria da 18,1 kWh dell’auto attraverso wall-box domestiche ma anche colonnine pubbliche. Il tutto con una riduzione dei tempi di circa il 50%, consentendo il ripristino totale della carica in meno di tre ore e assicurando un’autonomia elettrica fino a 98 km in ciclo urbano e 75 km in misto WLTP.

Nuova Across è solo un primo, e ancora relativo, passo in avanti da parte di Suzuki lungo la strada che porterà il marchio nipponico verso un futuro sempre più tecnologico ed elettrificato.