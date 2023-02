Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: qualità mai vista prima

Tecnologia, sicurezza, trazione integrale e motori fino a 280 CV. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono già delle best in class.

Sbarcano ufficialmente negli showroom Alfa Romeo le nuove Giulia e Stelvio, due punte di diamante della proposta attuale del brand del Biscione che crescono oltre modo in termini di stile e tecnologia.

Ad anticipare il lancio commerciale è stata una presentazione stampa in tono maiuscolo, all’interno dell’evento “Evolving is performance art”, durante il quale si è celebrato innanzitutto il lavoro meticoloso, e di primissima qualità, attraverso cui i tecnici di Alfa Romeo sono riusciti a migliorare due prodotti già di ottimo livello.

Alfa Romeo: ecco come si migliorano due prodotti (già) di grande qualità

Il primo aspetto su cui si è lavorato è stato ovviamente lo stile, con un’impronta tipicamente made in italy ed arricchito da nuovi e sempre più tecnologici gruppi ottici con fari Full-LED Matrix adattivi.

Nuova è anche la griglia anteriore “Trilobo”, così come il quadro strumenti digitale con il caratteristico design a cannocchiale.

Nuove Giulia e Stelvio all’insegna della tecnologia e della sicurezza

Comfort e sicurezza di bordo vengono garantite dagli Alfa Connect Services con aggiornamenti “Over The Air”, mentre su entrambe le nuove Giulia e Stelvio è disponibile la tecnologica NFT (Non-Fungible-Token), che di fatto consiste in un registro digitale, non modificabile, sul quale vengono riportate le principali informazioni della singola vettura.

Stile ma anche dinamica di guida, eccolo l’altro punto di forza di nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. La prima una berlina elegante, la seconda un SUV dalle forme generose, tuttavia entrambe caratterizzate da un perfetto bilanciamento dei pesi, e per questo accomunate da uno sterzo diretto e preciso, oltre che da un’agilità e una leggerezza a tratti quasi sorprendente.

Quattro allestimenti più una serie speciale per Alfa Romeo

Come già visto su Alfa Romeo Tonale, anche la proposta di nuove Giulia e Stelvio si articola su quattro allestimenti differenti: Super, Sprint, Ti e Veloce, con l’aggiunta di una serie speciale “Competizione” che debutta proprio su nuove Giulia e Stelvio e che rappresenta a tutti gli effetti il vero e proprio top di gamma dell’offerta, caratterizzato anche da un inedito colore della carrozzeria grigio opaco Moon Light.

Motori performanti e pacchetto tecnico di primo livello

A livello di motorizzazioni, nuove Giulia e Stelvio sono disponibili con propulsore diesel da 160 CV, abbinato a trazione posteriore, e nelle due versioni a trazione integrale equipaggiate con motori benzina da 280 CV e diesel da 210 CV.

La trazione integrale Q4 gestisce la stabilità in modo reattivo e sicuro, il differenziale autobloccante meccanico Q2 e le sospensioni Alfa Link rappresentano altri due elementi aggiuntivi e che consegnano alle nuove Giulia e Stelvio un livello ingegneristico da autentiche best in class dei rispettivi segmenti.