Webber e le previsioni sul 2023: ecco come andranno le cose in F1

In una intervista, l’ex campione di F1 Webber è tornato sulle sensazioni in vista del 2023 e ha parlato delle chance di Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Orami i motori della F1 si stanno per accendere per l’unica sessione di test in vista del campionato 2023. E ovviamente gli occhi saranno sui top team, che dovranno mostrare tutte le loro carte e far vedere in pista quali sono al momento i valori in campo. Di sicuro la Red Bull rimane la scuderia da battere, vuoi per i due titoli portati a casa lo scorso anno e anche perché nel team anglo-austriaco hanno sempre dimostrato, grazie al genio di Adrian Newey, di essere all’avanguardia dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche. Max Verstappen ha stabilito nel 2022 il record di 15 gare vinte e questo già dovrebbe far capire da che livello partirà la Red Bull, ma la riduzione del 10% del tempo in galleria del vento e la multa di 7 milioni di dollari per aver violato il budget cap nel 2021 potrebbero essere un problema.

C’è però chi crede ancora fortemente nel team anglo-austriaco ed è un ex campione come Mark Webber, oggi commentatore tv. L’australiano infatti ha ribadito ad Autosport che “la Red Bull è ancora la squadra più pericolosa che esce dai blocchi. Non credo che nessuno sappia davvero quanto la penalità avrà un impatto su di loro, ma sono sicuro che hanno persone creative lì per continuare ad essere davanti a tutti“.

Webber e la F1 del 2023

Di sicuro dovranno dimostrare sul campo di aver fatto un ottimo lavoro Ferrari e Mercedes, che sono accomunate da diversi fattori: il primo è quello della voglia di riscatto dopo un 2022 con alti e bassi, dove speravano di recitare un ruolo da protagoniste e non da comprimarie come è accaduto. Inoltre le due scuderie sono quelle che hanno deciso di seguire, nonostante tutto, il loro progetto iniziale di vettura, non inseguendo la Red Bull ma continuando a sposare la loro filosofia, anche a costo di sbagliare.

La Rossa ha fatto già vedere di essere pericolosissima in qualifica, meno in gara soprattutto nella seconda parte di stagione. La Mercedes invece ha fatto capire forse nel progetto della W13 il potenziale c’era, come hanno sempre creduto nel team. Ma ora va capito se può essere competitivo per il Mondiale.

Webber proprio per tutto questo si dice emozionato per il campionato 2023, che potrebbe vedere una sfida a tre molto tirata: “Tutti devono migliorare in tutti gli aspetti. Abbiamo visto che la Mercedes aveva una grande affidabilità, la Ferrari ovviamente meno. Ma la Red Bull aveva anche lei una buona affidabilità ed era forte su tutte le piste. Sarà affascinante vedere come andrà a finire. Tutto dipenderà da come hanno speso il loro tempo, in ricerca e lo sviluppo e i soldi del budget cap“.