F1, Vasseur gela gli entusiasmi dei tifosi Ferrari: parole da interpretare

Frederic Vasseur vuole una Ferrari al top della F1, ma le sue ultime parole lasciano dei dubbi. Ecco cosa ha detto il boss di Maranello.

Il mondiale di F1 targato 2023 sta per partire, ed in Bahrain sono in corso i tre giorni di test invernali dove occorre verificare il potenziale delle monoposto. La Red Bull ha finalmente svelato le forme della RB19, che a prima vista è davvero identica a quella che ha dominato lo scorso anno, ma dando un’occhiata approfondita si scorgono diversi nuovi dettagli. Adrian Newey ha scavato ancor di più nella zona delle pance, mentre il muso sembra differente rispetto a quello che si era intravisto nel filming day di Silverstone.

La Ferrari è invece confermatissima, con una SF-23 davvero interessante sul fronte delle soluzioni tecniche, che nella F1 ad effetto suolo di oggi sono sempre fondamentali. Nelle ultime ore, è arrivato un commento interessante di Frederic Vasseur, che non vuole dimostrarsi troppo ottimista, tenendo a bada gli animi.

F1, Frederic Vasseur tiene a freno l’ottimismo dei fan

Frederic Vasseur è pronto per la sua prima stagione da team principal del team Ferrari di F1, un onore che tutti sognano, il punto di arrivo di una carriera che lo ha visto scalare le tappe nel corso degli anni. Dalla fondazione del team ART Grand Prix assieme a Nicholas Todt che ha stra-vinto nelle categorie minori, sino all’approdo prima in Renault e poi in Alfa Romeo Racing, il manager francese ha ora l’occasione della vita.

Stare a capo della Scuderia modenese è sicuramente un qualcosa che carica di responsabilità e che può risultare molto stressante, come ha dimostrato Mattia Binotto, ma anche altri team principal del passato. Rispetto ad un Christian Horner, che è a capo della Red Bull dal 2005, ovvero da quando entrò in F1, a Maranello c’è una pressione difficilissima da sopportare, e c’è anche meno tempo a disposizione per vincere.

La nuova SF-23 è sembrata nata bene, come confermato anche dalle prime ore di test in Bahrain, ma è ovvio che per il momento è troppo prematuro fare considerazioni che riguardano il potenziale della monoposto. In queste ultime ore, Vasseur ha parlato alla stampa, raccontando le sue sensazioni di inizio anno.

Ecco le sue parole: “Se penso che la SF-23 possa vincere il titolo quest’anno? Credo che fare un pronostico di questo tipo sia davvero iper-ottimistico in questo momento, ci sono buone sensazioni e sento che c’è un bel clima nel team, i tecnici e tutti noi crediamo di aver fatto un lavoro molto buono in questi ultimi mesi“.

“Ci sentiamo davvero in forma e pronti per giocarci questo titolo, ma siamo soltanto all’inizio di questi test invernali, c’è tutta una stagione da fare. Ci sono davvero pochi giorni di differenza tra le prove che sono appena iniziate ed il primo week-end di gara. Il nostro obiettivo attuale? Fare tanti giri, accumulare un buon chilometraggio ed arrivare pronti, deve essere tutto perfetto“.

Il discorso affidabilità, dopo quello che è accaduto lo scorso anno è ovviamente centrale. La crisi delle power unit di qualche mese fa ha compromesso la corsa mondiale della Ferrari, ma ora non saranno consentiti altri errori: “L’affidabilità? Credo che in questo momento debba essere la prima cosa, anche per riuscire a seguire il nostro piano di lavoro, non possiamo pensare di farne a meno. Poi passeremo alla fase in cui cercheremo di capire qual è il nostro potenziale, ma devo dire che il lavoro al banco in sede sulla power unit è stato molto buono, ma è ovvio che non sappiamo come sono messi gli altri“.

Vasseur è dunque ottimista, ma non vuole esagerare nei pronostici. Il manager francese sa benissimo che questa vettura può essere competitiva, ma il confronto con la concorrenza sarà determinante sotto tanti punti di vista. Il discorso strategie dovrebbe migliorare con quanto annunciato in queste ore, e ci sono tutti gli elementi necessari per fare bene.