Un bambino alla guida di una Ferrari? Le immagini sono assurde

La Ferrari SF90 Stradale è una delle più performanti vetture del Cavallino, ed è per questo ancora più assurdo ciò che è successo.

Il mito Ferrari tocca tutti gli ambiti della vita degli appassionati, ed oggi vi daremo conto di una storia davvero molto curiosa. La protagonista, assieme al suo curioso pilota, è una SF90 Stradale, la supercar ibrida che venne presentata dal Cavallino nel 2019, dedicata ai novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese.

La definizione Stradale è stata aggiunta perché in quell’anno, anche la monoposto di F1 si chiamava SF90, e venne affidata a Charles Leclerc che si impose nel Gran Premio del Belgio ed in quello d’Italia, mentre Sebastian Vettel fece sua la tappa di Singapore. Tuttavia, i risultati di quell’auto furono abbastanza deludenti, mentre la SF90 Stradale è entrata subito nell’immaginario collettivo per la sua bellezza e le sue performance.

Si tratta di una sorta di Hypercar ibrida, e questa definizione è davvero adatta al momento, visto che tra meno di un mese debutterà in gara la 499P che correrà nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans. Su questo segmento, la Ferrari sta lavorando a spron battuto, ed in questi giorni sono apparse delle immagini fantastiche di un misterioso prototipo in giro per dei test su strada. Pare si tratti di un’altra Hypercar stradale, la quale dovrebbe arrivare entro il 2025, e che si promette di regalare grandi emozioni ai fan ed ai fortunati che la compreranno sin da subito.

Nel frattempo, è bene introdurre ciò di cui vi parleremo nelle prossime righe, ovvero la storia di un bambino che si è messo al volante della SF90 Stradale, regalandoci delle immagini difficili da commentare. Vi possiamo comunque assicurare che non è uno scherzo e che tutto è andato per il meglio, anche se sconsigliamo di farlo.

Ferrari, un bambino di tre anni sa già guidare la Rossa

Il protagonista del nostro racconto odierno, oltre alla Ferrari SF90 Stradale che è sempre una meraviglia per gli occhi, Zayn Sofuoğlu. Il nome non dirà molto ai più, visto che non stiamo parlando di un pilota da corsa, né di F1 né di qualche categoria che magari è meno conosciuta nel mondo del motorsport.

Si tratta infatti di un bambino di tre anni, che è il figlio di uno che invece qualcosina in carriera l’ha vinta, vale a dire Kenan Sofuoğlu, campione del mondo nel 2007 e nel 2010 con la Honda, nel 2012, nel 2015 e nel 2016 con la Kawasaki del mondiale supersport, e che nel corso di questi anni di carriera ha accumulato un discreto patrimonio.

Questo gli ha permesso di acquistare la splendida SF90 Stradale, che suo figlio ha potuto provare all’interno del parcheggio della casa di famiglia. Nel video che abbiamo postato in basso, caricato sul profilo Instagram del piccolo, lo possiamo vedere al volante della Ferrari, che riesce a far spostare pur non vedendo fuori dal finestrino.

Le immagini sono subito diventate virali, ed ovviamente il tutto è stato fatto a velocità irrisoria ed in piena sicurezza. Abbiamo, tuttavia, il dovere di dire che si tratta di un qualcosa che andrebbe assolutamente evitato, sia per la sicurezza del bambino che di chi sta attorno, ma ogni tanto qualcosa di questo tipo può far anche sorridere.

La SF90 Stradale è nata nel 2019, ed il nome è un chiaro omaggio ai novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese, che iniziò la propria avventura nel 1929 grazie al Drake. Si tratta della prima ibrida stradale della storia del Cavallino, il cui sviluppo è ripartito poco fa, visto che a breve è attesa un’evoluzione di questo gioiello.

Da alcuni mesi, infatti, sono in corso dei test di quella che dovrebbe essere chiamata la SF90 Stradale Versione Speciale, che si distingue molto bene nelle forme per via della presenza di un foro S-duct sul cofano anteriore. Per il momento, si sa che quest’auto dovrebbe essere presentata nel 2023, ma non ci sono altre notizie ufficiali in merito.