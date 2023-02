Quanto paga una Lamborghini di bollo? Ecco svelata la verità

La Lamborghini è una delle macchine più belle al mondo, motivo per il quale il suo bollo è in grado di raggiungere delle cifre folli.

Il mondo dell’automobilismo si sta evolvendo sempre di più, per questo motivo ci sono davvero tantissime aziende che stanno cercando di venire incontro soprattutto ai propri clienti maggiormente danarosi, con la Lamborghini che da questo punto di vista è sempre stata in prima linea.

Ovviamente non tutte le ditte a quattro ruote possono comportarsi come la Lamborghini, con l’azienda di Sant’Agata Bolognese che rappresenta l’elite assoluta del mondo dell’automobilismo.

Questo naturalmente comporta delle ingenti spese per tutti coloro che decidono di acquistare una vettura del genere, con l’automobile emiliana che comporta non soltanto una ingente spesa per quanto riguarda il suo acquisto, ma soprattutto per quanto riguarda il mantenimento.

Il costo in assoluto più esoso al quale si può andare incontro al momento in cui si decide di acquistare una Lamborghini è quello legato al suo bollo, con il costo totale che deve essere aggiunto anche a quello del superbollo.

Questa tassa infatti venne inserita nell’agenda politica di Silvio Berlusconi nel 2011, ma venne profondamente inasprita pochi mesi dopo nel momento in cui si insediò a Roma il Premier Mario Monti, con le spese che crebbero sempre di più.

Il superbollo dunque è una tassa che viene fatta pagare a tutti i proprietari delle macchine che presentano un’energia superiore ai 180 kW, con ogni kW superiore a questa soglia che comporterà un aumento di ben 20 euro.

Non è assolutamente difficile capire come tutte le Lamborghini siano nettamente superiori rispetto a un totale di 180 kW dunque andiamo a vedere assieme quali possono essere i vari costi complessivi.

Costi elevatissimi per la Lamborghini: ecco quanto costa il bollo

Prendiamo per esempio la Lamborghini Huracan, uno dei modelli che riesce a contenere, si fa per dire, maggiormente i costi all’interno della ditta di Sant’Agata Bolognese.

I totale dei suoi kW è infatti di 449 e questo comporta dunque un aumento del bollo, che parte comunque già da una base di 1609 euro, a un Superbollo complessivo di ben 5280 euro.

Il totale dunque sfiora i 7 mila euro, cifra davvero impegnative e che fanno capire come questi mezzi siano davvero solamente per pochi fortunati che possono permettersi certe spese.

La STO è la versione più brillante rispetto alla classica Huracan e allora in questo caso il costo aumenterà di circa 500 euro, dato che i kW passano a 470.

Molto simile anche il prezzo totale della Lamborghini Urus, con questa variante che ha modo di veder lievitare il costo del proprio bollo che passa dai 1721 di base a un aumento del Superbollo di altri 5860 euro.

Chiudiamo però con l’esempio più dispendioso di tutti, e stiamo parlando della Lamborghini Aventador, una delle automobili più prestazionali che esistano al mondo.

Il suo motore infatti è impreziosito dalla straordinaria potenza di ben 566 kW, il che la porta così ad avere un bollo classico già di per sé di 2061, ma la vera mazzata deriva dal superbollo.

Ecco dunque come quest’ultimo sia in grado di aumentare ancora di più toccando addirittura i 7620 euro e allora in questo caso si avrà un costo complessivo che sfiora i 10.000 euro.

Insomma la Lamborghini non va solo comprato, ma ha bisogno anche di essere mantenuta e i costi di gestione si sono fatti davvero sempre più ingenti.