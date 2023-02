Qual è la Mercedes più costosa al mondo? La cifra è clamorosa

La Mercedes è uno dei più noti marchi delle quattro ruote nel mondo, ma c’è un modello che ha toccato un prezzo davvero incredibile.

Alcuni marchi hanno saputo entrare nella storia e nel mito, soprattutto perché hanno saputo rivoluzionare per sempre il mondo dei motori, con la Mercedes che da sempre è stata considerata come uno dei modelli assoluti da dover seguire, per questo motivo alcune automobili hanno raggiunto dei prezzi assurdi.

Non vi è dubbio alcuno che dalla casa di Stoccarda siano usciti alcuni dei modelli più straordinari nella storia delle quattro ruote, per questo motivo i prezzi non sono mai stati troppo economici.

Il marchio infatti deve essere giustamente pagato e soprattutto ha saputo spopolare in tutte le parti del mondo, ma nel corso del tempo i modelli prendono sempre più consapevolezza del proprio valore.

Le auto d’epoca infatti non sono più considerate solamente come una bella collezione, ma tanti le utilizzano a tutti gli effetti per poter girare per le proprie città, con questo che ha portato così a un aumento ancora più esponenziale dei prezzi.

Il modello in assoluto di Mercedes che ha ottenuto i maggiori traguardi da questo punto di vista è la 300 SLR Uhlenhaut Coupé dell’anno 1955, una versione che ha saputo essere venduta all’asta a delle cifre che non possono essere considerate reali.

Il traguardo è stato scritto per sempre nella storia direttamente dalla stessa Mercedes, dato che questo straordinario evento è avvenuto proprio all’interno del museo del marchio di Stoccarda.

Ovviamente per poter battere un asse serve un ricevitore ufficiale, con la scelta è è stata riportata dalla RM Sotheby’s, una dei leader nel settore delle aste a livello internazionale, soprattutto per quanto riguarda le automobili.

All’evento naturalmente non potevano mancare i più grandi collezionisti di tutto il mondo, perché quando la Mercedes dà l’opportunità di poter mettere le mani su uno dei propri modelli storici, scatta la volontà di poter fiondarsi per primi sulla vettura.

L’ultimo modello disponibile della 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stata venduta per la cifra folle di ben 135 milioni di euro, risultato che non solo l’ha portata a essere la Mercedes più costosa di sempre, ma allo stesso tempo anche la vettura più cara della storia.

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé: un sogno molto costoso

La vettura era considerata un’automobile sportiva, infatti venne realizzata dal designer Rudolf Uhlenhaut, motivo per il quale il modello ha preso questo nome, con un telaio 0008/55.

L’idea era quella di poterla far gareggiare in giro per il mondo, in particolar modo nella competizione Carrera Panamericana con la Mercedes che riuscì così a dare vita ancora di più a un modello che già in Europa stava spopolando.

La 300 SLR infatti viene prevalentemente ricordata per essere la vettura che portò al dramma di Le Mans nel 1955 e alla morte di 80 spettatori, con il definitivo ritiro dal mondo delle corse da parte del marchio teutonico.

Questa Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé è stata progettata solamente di due esemplari in tutta la storia, motivo per il quale viene considerata così unica e inimitabile nella storia.

Difficilmente ci potranno essere altre vetture in grado di poter essere vendute a prezzi superiori, per questo motivo il compratore di sicuro cercherà in tutti i modi di poterla custodire gelosamente all’interno del proprio garage, coccolandola esattamente come se si trattasse di un proprio famigliare.