Verstappen può agguantare un primato: solo i più grandi ci sono riusciti

Max Verstappen non vede l’ora di essere ancora determinante per le sorti della Red Bull, con una nuova vittoria che varrebbe oro.

Quando si riesce a vincere per ben due anni consecutivi il titolo Mondiale, diventa abbastanza chiaro come non si possa essere considerati solamente come un pilota comune, con il talento e la classe di Max Verstappen che ora punta a un nuovo grande traguardo.

Il fenomeno olandese dimostra di avere tutte le carte in regola per poter essere dominante anche nel 2023, con la sua Red Bull che vuole portarlo ancora una volta al successo iridato.

I grandi campioni infatti non si limitano assolutamente a poter vincere, ma vogliono a tutti gli effetti aprire un ciclo dominante e già il fatto di aver vinto due titoli Mondiali consecutivi gli ha permesso di poter pareggiare i conti con delle grandi leggende.

Assieme a lui hanno potuto compiere questa impresa anche gente del calibro di Alberto Ascari, con i titoli che arrivarono nel biennio 1952 e 1953, poi toccò anche ad Alain Prost, tra il 1985 e il 1986, Ayrton Senna, con il brasiliano che fece la doppietta in due anni consecutivi dopo aver già vinto il primo titolo e lo fece tra il 1990 e il 1991.

Gli ultimi campionissimi a ottenere il doppio titolo consecutivo sono stati due dei principali rivali di Michael Schumacher, ovvero il campione della McLaren Mika Hakkinen, con i trionfi che vennero siglati tra il 1998 e il 1999, e Fernando Alonso, con l’asturiano che si impose tra il 2005 e il 2006.

Verstappen dunque è già in compagnia con questi fenomeni e ovviamente anche altri quattro inarrivabili campioni che saranno al suo fianco anche nel momento in cui dovesse vincere il terzo titolo consecutivo.

Max infatti è entrato nel 2021 nell’Olimpo dei soli 34 piloti capaci di vincere un Mondiale e l’impresa del doppio titolo consecutivo è stato ottenuto solo da nove fenomeni, mentre solo quattro arrivano a tre.

Stiamo parlando di Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, insomma il meglio del meglio della storia della F1.

Verstappen punta al terzo titolo: chi raggiungerebbe?

Dunque ancora una volta Max Verstappen avrebbe l’occasione di laurearsi campione del mondo nel 2023, con la Red Bull che ha tutte le carte in regola per poter essere considerata come la macchina più forte del circuito.

L’olandese con un altro successo diventerebbe solamente il quinto della storia a riuscire nell’impresa di vincere tre titoli consecutivi, ma il caso vorrebbe che sarebbe attualmente l’unico che potrebbe fregiarsi di questo titolo.

Infatti tutti i quattro fenomeni che abbiamo citato, non soltanto sono stati in grado di arrivare al terzo titolo consecutivo, ma si sono sempre migliorati.

A quota quattro infatti abbiamo Juan Manuel Fangio, con i suoi trionfi che furono senza fine tra il 1954 e il 1957, poi toccò a Sebastian Vettel calare il poker tra il 2010 e il 2013, infine arriviamo a Lewis Hamilton, dominatore assoluto tra il 2017 e il 2020.

Il migliore di tutti in questa categoria è però il sole e inimitabile Kaiser tedesco Michael Schumacher, con il teutonico che ha saputo ergersi come il numero uno dal 2000 al 2004, con il primato di cinque titoli consecutivi che è ancora saldamente suo.

Verstappen quindi si troverebbe in una stranissima condizione, perché se dovesse vincere il Mondiale quest’anno allora aggancerebbe questi quattro fenomeni, ma il suo obbiettivo nel 2024 non cambierebbe, perché sarebbero sempre gli stessi quattro da dover raggiungere.

Siamo veramente nell’élite assoluta della F1 e Max lo sa benissimo, per questo motivo non vede l’ora di tornare in pista e dimostrare al mondo intero chi è ancora il migliore al mondo per le quattro ruote.