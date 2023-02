Leclerc, l’ammissione su Hamilton: i fan Ferrari restano a bocca aperta

Charles Leclerc crede che Lewis Hamilton possa puntare all’ottavo titolo mondiale di F1. Le sue parole sul campione sono molto chiare.

In casa Ferrari quello del pre-campionato è sempre il periodo delle speranze. La presentazione della SF23 in quel di Fiorano Modenese, davanti ad un pubblico in delirio, ha mandato in visibilio i tifosi, presenti in massa sulla tribuna montata appositamente per assistere allo shakedown della nuova arrivata, che punta al vertice della F1.

L’obiettivo primario è quello di aver risolto i problemi di affidabilità, che lo scorso anno hanno condannato il Cavallino ad una sconfitta senza appello già dopo poche gare. Non bisognerà esaltarsi troppo in caso di avvio da sogno, visto che dopo tre corse Charles Leclerc aveva un vantaggio di 46 punti su Max Verstappen, e poi sappiamo tutti com’è andata a finire.

Charles è sicuramente una certezza della Ferrari, ma per restarlo anche in futuro ha bisogno di una vettura competitiva. Infatti, nonostante le sue continue smentite, è chiaro che se anche quest’anno non dovesse giocarsi il suo primo titolo mondiale di F1 potrebbe emigrare seriamente da qualche altra parte in futuro, dal momento che la vittoria è la prima cosa nella carriera di un pilota.

Il monegasco è stato più volte affiancato alla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton dopo il 2024, quando scadrà il suo attuale accordo con la Ferrari ed il sette volte campione del mondo potrebbe dire basta per davvero. Nel frattempo, Leclerc ha detto che lo stesso Sir Lewis potrebbe essere un serio pretendente al titolo.

F1, Charles Leclerc vede Lewis Hamilton in lotta

In casa Ferrari c’è tanta fiducia riguardo alla SF23, che affronterà il nuovo mondiale di F1. La Rossa è una chiara evoluzione di un concetto che lo scorso anno ha fatto bene, ma che a causa di problemi di affidabilità e di errori strategici non ha raccolto quello che avrebbe potuto.

I tanti punti gettati al vento nella prima parte di stagione, come ha affermato anche Mattia Binotto, hanno portato il team a decidere di interrompere gli sviluppi dopo la Francia, pagando dazio nei confronti della Red Bull ed anche della Mercedes. Per questo motivo, era fondamentale fare un passo in avanti in chiave affidabilità, per cercare di sfruttare al massimo la cavalleria della power unit.

Nella F1 di oggi è fondamentale non avere problemi tecnici, visto che a disposizione ci sono soltanto tre unità propulsive a stagione. A margine della presentazione della nuova Ferrari, Charles Leclerc ha auspicato che tutto filerà liscio e che ci si potrà giocare l’agognato titolo mondiale, che ormai manca davvero da troppo tempo alla Scuderia modenese.

Ecco le parole del monegasco: “Spero che non avremo problemi di affidabilità. Siamo arrivati ​​secondi nei campionati piloti e costruttori e il logico passo successivo è conquistare il primo posto. Sappiamo quanto sarà difficile. Ma ci stiamo lavorando sodo. Sarà una stagione difficile, ma faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo“.

Leclerc ha poi parlato di Lewis Hamilton e del fatto che non si può mai sottovalutare visto il suo grande talento: “Non possiamo mai non considerare Lewis Hamilton quando si tratta di lotta per il titolo. Se ha la macchina giusta, sarà nella lotta per le prime posizioni. Ne ha ancora tanto, come ha dimostrato in diverse occasioni lo scorso anno“.

Sir Lewis ha una fame di rivincita notevole, visto che il 2022 è stata la peggior stagione della sua carriera. Il sette volte iridato non aveva mai chiuso un mondiale fuori dalla top five in classifica piloti, né tantomeno senza conquistare neanche una pole position o una vittoria di tappa.

A tal proposito, si tratterà di una sorta di all-in, anche per cercare di stare davanti ad un George Russell che lo scorso anno si è comportato benissimo, precedendolo di 35 punti in classifica mondiale. Il 2023 sarà una stagione decisiva per tanti volti del Circus, e non vediamo l’ora di scoprire chi la spunterà e farà la differenza.