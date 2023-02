Leclerc fa sognare i tifosi: ecco cosa ha confidato sulla Ferrari

Charles Leclerc sta per iniziare la sua quinta stagione in Ferrari. Le sue ultime dichiarazioni sono un chiaro segnale in chiave futura.

La Ferrari attende con trepidazione la partenza per il Bahrain, dove giovedì prossimo scatteranno i tre giorni di test invernali, in programma dal 23 al 25 di febbraio. Si tratterà di una prova davvero molto breve, considerando che ogni pilota avrà un giorno e mezzo di test per cercare di imparare il comportamento della nuova monoposto. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sicuramente tra i più attesi, nella speranza che la Rossa sia competitiva.

A Maranello si è lavorato moltissimo sulla neonata SF23, che è una logica evoluzione del progetto dello scorso anno. La parola d’ordine era quella di fare progressi sul fronte dell’affidabilità, e secondo quello che si è detto in questo lungo inverno, pare che i tecnici di Enrico Gualtieri ci siano riusciti.

Leclerc e Sainz andranno gestiti al meglio sul fronte delle gerarchie, cosa che sotto la guida di Mattia Binotto non è riuscita proprio benissimo. Il monegasco, visto ciò che ha fatto vedere, demolendo il compagno di squadra lo scorso anno, deve essere messo al centro del progetto, cosa che Frederic Vasseur sa molto bene.

Nel frattempo, le voci che vedono il monegasco andare verso la Mercedes per il dopo-2024 sembrano essere state spente proprio in queste ore, come conferma una fonte molto ben affidabile che è da sempre vicinissimo al mondo Ferrari. La pista dovrà però fare in modo che tutto ciò possa essere confermato dai fatti.

Leclerc, ecco cosa ha detto a Leo Turrini

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di un possibile approdo di Charles Leclerc in Mercedes dopo il 2024. Il suo contratto con la Ferrari scadrà proprio al termine di quella stagione, ed è probabile che dopo quella data anche Lewis Hamilton deciderà di appendere il casco al chiodo, anche se molto dipenderà dalle sue motivazioni e, soprattutto, dalla competitività della freccia nera.

Toto Wolff non ha mai nascosto il suo grande apprezzamento per il talento monegasco, che sicuramente fa gola a molti. Il manager austriaco, team principal della Mercedes, ha in George Russell un pilota di grandissimo livello, ma è chiaro che l’idea di creare un vero e proprio dream team lo stuzzica e non poco.

Il futuro di Leclerc dipenderà molto dall’auto che la Ferrari saprà fornirgli, e solo dopo le prime gare potremo iniziarci a fare un’idea sull’andamento della prossima stagione. Nel frattempo, il grande Leo Turrini ha incontrato il monegasco al celebre ristorante Montana, situato a poche centinaia di metri dalla Pista di Fiorano, ed ha riportato il loro scambio di battute sulle colonne del “Quotidiano Nazionale“.

Ecco cosa ha detto il pilota della Ferrari, allontanando la possibilità di andare in Mercedes: “So che temi che io me ne possa andare dalla Ferrari e passare alla Mercedes quando Hamilton deciderà di ritirarsi. Tuttavia, ti posso dire che non ci sono accordi o trattative in corso, io sto benissimo alla Ferrari, so che c’è grande affetto ed entusiasmo da parte dei fan e voglio davvero coronare il mio sogno, ma anche quello di tutti coloro che ho intorno e della gente, vincere un titolo con la Rossa“.

Riguardo alla nuova Ferrari, Charles ha ammesso che dare un giudizio dopo un filming day è davvero prematuro: “Com’è la nuova vettura? Per il momento non c’è molto da dire, ma la prima impressione è stata comunque positiva. A fare la differenza sarà però la sfida con tutti i nostri rivali, dovremo capire a che livello saremo. Lunedì ho il volo per il Bahrain, e devo dire che ho una voglia matta di arrivarci il prima possibile“.

In molti, non appena letto quanto dichiarato dal pilota, hanno già esultato, ma sarebbe splendido leggere le stesse parole anche a fine campionato, perché ciò significherebbe che qualcosa di importante è stato fatto. Il 2023 dovrà essere uno spartiacque, sia per Charles che per la Ferrari, nella speranza di fare finalmente il colpaccio.