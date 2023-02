Una Ferrari Roma “formato famiglia”? L’hanno stravolta

Sul web in queste settimane ha fatto scalpore la creazione di un noto designer che ha rivisto la Ferrari Roma per un uso di tutti i giorni.

La Ferrari rimane ancora oggi, a tanti anni dalla sua nascita, la macchina dei sogni di milioni di appassionati delle quattro ruote. Lo dimostrano non solo i dati di vendita, che ogni anno fanno segnare dei record per la casa di Maranello, ma anche quelli delle aste in giro per il mondo, che quando si tratta di una Rossa sono tra le più partecipate e ricche. Ad oggi per avere una vettura del noto marchio italiano ci vogliono diversi mesi di attesa, basti vedere cosa sta accadendo con l’ultima nata, il SUV Purosangue, che ha già migliaia di ordini. Se poi invece si vuole una Ferrari speciale, che nessun’altro potrà mai avere grazie a delle richieste extra, allora i tempi si allungano ancora di più.

Nel 2008 infatti è nato il programma Ferrari One-Off, che consente ai clienti di lavorare con gli esperti di Maranello per creare rivisitazioni uniche delle rosse. Un lavoro che ora è tutto nelle mani del Centro Stile Ferrari, gestito dal team di Flavio Manzoni. La prima nata è stata la SP1 del 2008 ma diversi sono già i modelli realizzati da questo comparto e che hanno sempre avuto un grande clamore.

C’è però chi prova sulla rete a immaginare la Ferrari dei propri sogni, magari reinventando alcuni dei modelli di successi del marchio italiano. Ma quelli che davvero riescono ad avere successo sono pochi e tutti realizzati da specialisti nel settore del design e della progettazione grafica di vetture. Tra questi c’è Sugardesign, che sul web è molto conosciuto per le sue reinterpretazioni dei modelli più importanti delle varie case automobilistiche. Ma ovviamente quelli basati sulla Rossa sono i più apprezzati.

Una Ferrari Roma da famiglia

Per l’occasione il designer ha deciso di utilizzare una delle Ferrari che negli ultimi anni ha riscosso maggiore successo, la Roma. E ha cercato di interpretare questo modello ridisegnandolo in maniera parziale, rendendolo una Cross Turismo, con tanto di Box sopra il tetto dell’auto, proprio come fosse una vettura familiare.

La Roma è una delle ultime gran turismo con carrozzeria coupé prodotta dalla casa modenese, presentata nel novembre 2019 al Quirinale davanti a Sergio Mattarella, per sottolineare il legame con la capitale d’Italia. Progettata dal Centro Stile Ferrari, ha un’impostazione della carrozzeria da gran turismo coupé 2+2 e nello stile e nelle proporzioni è evidente il richiamo ad alcune vetture del Cavallino Rampante degli Anni 60 come la 250 GT Berlinetta e 250 GTL. Lo stile e l’eleganza sono i tratti distintivi di questa auto, il frontale si ispira alla Ferrari Monza SP, con luci al laser, mentre al posteriore ci sono delle inedite luci a led rettangolari che rompono con la tradizione della casa italiana. Dentro poi c’è tutta la tecnologia possibile.

In questa creazione di Sugardesign, le forme principali rimangono, così come la coda troncata, ma sono diversi i particolari che la rendono differente, come la diversa altezza da terra, i passaruota neri e ben visibili, oltre ad alcune minigonne e rinforzi sul frontale e sul retro della macchina. Non cambia però, a quanto pare, la motorizzazione, ossia un V8 biturbo da 3855 cm³ che fornisce una potenza di 620 CV e una trasmissione Getrag doppia frizione F1 a 8 rapporti derivata dalla Ferrari SF90 Stradale.