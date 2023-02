Ferrari, arriva un Purosangue Cabrio? L’idea è davvero bizzarra

La Ferrari ha lanciato il Suv Purosangue lo scorso settembre, e c’è già chi ha pensato di realizzarne una versione Cabrio. Ecco come sarebbe.

In casa Ferrari ci sono grandi progetti per quello che riguarda l’automotive del futuro, con l’elettrico che, per l’amarezza degli appassionati, avrà un grande impatto sulla produzione. Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato dell’idea del Cavallino di brevettare un sistema su cui per il momento c’è il massimo riserbo, ma che ha come scopo quello di riprodurre il sound dei gloriosi motori V12, V10 e V8 che gradualmente spariranno dai radar.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, e non è stata vista di buon grado dai fan. Tuttavia, occorrerà purtroppo abituarsi, visto che a meno di miracoli non si tornerà più indietro. Il Parlamento Europeo di Strasburgo ha infatti approvato lo stop definitivo alla produzione ed alla vendita di veicoli con motore a combustione entro il 2035.

L’unica speranza è in una possibile revisione che dovrebbe avvenire nel 2026, ma sembrano davvero poche le possibilità di un cambiamento da parte dell’Unione Europea. Le case che producono meno di 10 mila auto l’anno avranno una deroga sino al 2040, e chiaramente si tratta di costruttori che costruiscono supercar.

La Ferrari, lo scorso anno, ne ha consegnate poco più di 13 mila, e sarà interessante valutare come il Cavallino affronterà la transizione ecologica verso una mobilità più sostenibile. Si parla, infatti, della possibilità di vedere presto la prima Rossa elettrica, che potrebbe debuttare addirittura nel 2025, ma comunque non prima di questa data.

Per quello che riguarda le varie tecnologie che verranno utilizzate, è probabile che si prenderà spunto dalla Tesla, obiettivamente la migliore dal punto di vista delle auto elettriche. A Maranello le cose stanno cambiando in termini di mercato, ed un primo assaggio lo abbiamo già avuto lo scorso anno, quando ha esordito il Suv Purosangue.

Il primo, storico crossover della casa modenese è stato ufficialmente presentato lo scorso 13 settembre, ed ha subito ottenuto un successo incredibile sul fronte delle vendite. Pur costando circa 400 mila euro, il Purosangue è già stato ordinato da tantissimi fortunati, e le unità prodotte sono state tutte vendute.

Qualcuno, evidentemente molto attratto dalle sue forme, ha già pensato di realizzarne una versione davvero particolare ed estrema, ma non stiamo parlando del solito body kit. Infatti, qui si parla proprio di uno stravolgimento epocale, che su un Suv non si è forse mai visto nella storia delle quattro ruote.

Ferrari, ecco come sarebbe il Suv Purosangue Cabrio

La Ferrari attira sempre la curiosità degli appassionati, e dietro ad ogni suo modello c’è una storia ben precisa. Il Suv Purosangue ha diviso i fan, visto che alcuni ne sono rimasti estasiati, definendolo il crossover più bello che sia mai stato realizzato. Secondo coloro che lo hanno subito gradito, questo modello ha ampiamente battuto, nelle forme, la Lamborghini Hurus e la Maserati Levante, ovvero i Suv delle altre due case italiane che producono supercar da sempre.

Altri, invece, non hanno affatto gradito il passaggio del Cavallino al mondo dei Suv, giudicando il Purosangue come uno schiaffo alla storia ed alle tradizioni di questo marchio. La Rossa si è sempre distinta per via delle sue supercar basse e slanciate, che non hanno mai avuto eguali in questo segmento.

La sensazione è che ora la Ferrari si stia invece uniformando al mercato, seguendo ciò che chiede la gente, mentre in passato avveniva, con risultati eccezionali, l’esatto opposto. La guida di John Elkann ha cambiato le carte in tavola, ma visto l’utile netto di quasi un miliardo di euro incassato nel 2022, c’è da dire che i risultati ed i numeri gli stanno dando ragione.

La pagina social “X-Tomi Design” ha immaginato il Suv Purosangue in versione Cabrio, un qualcosa di assolutamente inaudito e mai visto in passato per un crossover. La sensazione è che questa conformazioni non le doni poi così tanto, ma fatevi un’idea anche voi di questo modello e fateci sapere cosa ne pensate.