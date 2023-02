Marquez, destino incrociato con Hamilton: statistica scioccante

L’otto volte iridato della MotoGP, Marc Marquez, sogna di lottare per il mondiale 2023, proprio come Hamilton. C’è un dato inquietante che li accomuna.

Marc Marquez e Lewis Hamilton sono tra i più grandi piloti della storia del Motorsport. Lo spagnolo, in quanto a titoli, si trova alle spalle solo di Valentino Rossi e di Giacomo Agostini. L’anglocaraibico, invece, è andato vicinissimo ad elevarsi lì dove nessuno era mai arrivato prima in Formula 1. Due atleti straordinari, legati da una fame di vittoria unica.

Lewis Hamilton ha conquistato 103 Gran Premi e altrettante pole position, correndo nella categoria regina del Motorsport per due squadre diverse, McLaren e Mercedes. In top class, invece, Marc Marquez ha sempre e solo corso per la Honda, celebrando 59 vittore in MotoGP, 85 totali nel Motomondiale. Lewis Hamilton ha mancato l’appuntamento con la storia, perdendo il duello infuocato con Max Verstappen nel 2021. L’olandese, grazie anche ad un errore dell’ex direttore Michael Masi, superò all’ultima tornata del Gran Premio di Abu Dhabi il #44, mandandolo all’inferno.

Da allora il pilota della Mercedes è andato in crisi. Nella scorsa annata non ha conquistato nemmeno un successo, calcando il podio in 9 occasioni. Dato che accomuna anche Marc Marquez che, tra problemi all’omero e alla vista, non ha vinto nemmeno una gara nel 2022. Lewis Hamilton, compiuti 38 anni, non ha nessuna intenzione di mollare, puntando con decisione al mondiale 2023. Dopo 3 stagioni part-time è dello stesso avviso anche Marquez che, finalmente, pare aver risolto i suoi guai fisici.

Il primato sfuggito a Marc Marquez e Lewis Hamilton

Marquez per anni è stato il mattatore assoluto della top class. Sembrava destinato a demolire tutti i record della categoria, ma la caduta di Jerez de la Frontera 2020 ha stravolto le gerarchie. E’ salita in cattedra la Ducati nei costruttori, mentre nelle graduatorie piloti si sono alternati 3 campioni. Dopo Mir nel 2020, hanno vinto Quartararo e Pecco Bagnaia nelle ultime due annate. Il rientro di MM93 era attesissimo dai fan anche perché, a livello di immagine, è uno di quei piloti che attira sempre l’attenzione. I suoi funambolismi sono mancati e, considerato anche il ritiro di Valentino Rossi, sono sempre più essenziali.

L’audience della F1 non è crollata, nonostante le altalenanti performance di Hamilton nel 2022, tuttavia molti appassionati sognano un nuovo testa a testa con Max Verstappen. Le annate di Marc e Lewis dipenderanno molto dalle qualità dei bolidi. Se dovessero avere in dote mezzi all’altezza del loro talento potranno essere della partita mondiale. L’ultima annata completa dell’asso di Cervera è stata nel 2019, quando riuscì, grazie a 12 trionfi, a conseguire il suo ottavo titolo mondiale e il record di punti in una singola stagione.

La squadra Hrc della Honda ha sempre investito su di un solo alfiere in grado di fare la differenza. Dopo i fasti di Doohan e Rossi, hanno scelto di puntare sull’astro nascente spagnolo. I guai fisici che lo hanno frenato nelle ultime 3 annate non hanno affievolito il suo sogno di poter tornare a celebrare altri titoli nella classe regina.

Prima del crash di Jerez della Frontera, il #93 aveva perso un solo mondiale nel 2015 nella accesissima lotta tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Dopo il passaggio a vuoto del 2015, Marc ha ottenuto 4 riconoscimenti iridati di fila in MotoGP (2016-2019). Valentino Rossi, invece, dal 2001 al 2005 ha celebrato 5 mondiali consecutivi e ha collezionato nove mondiali. A 30 anni il catalano dovrà superarsi per agguantare il fenomeno di Tavullia.

Lewis Hamilton, perdendo il testa a testa con Verstappen nel 2021, si è fermato a 4 titoli di fila, mentre Michael Schumacher ne ha conquistati 5 di fila ai tempi della Ferrari. Nonostante i tanti trionfi Marc Marquez e Lewis Hamilton potrebbero chiudere con un po’ di amaro in bocca.