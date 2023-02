Valentino Rossi, chi è il padrino di Giulietta? Ecco la risposta

Valentino Rossi sta per festeggiare il primo anno di vita di Giulietta, ma non tutti sanno chi è il suo padrino. Ecco di chi si tratta.

Il 16 febbraio del 1979 nasceva ad Urbino la leggenda di Valentino Rossi, che proprio in queste ore ha festeggiato il suo 44esimo compleanno. In genere, quando parliamo di piloti professionisti, in particolare quelli che hanno avuto una lunga carriera sulle due ruote, a quest’età sono in “pensione” da tempo, ma questo non vale per il “Dottore”.

Infatti, il suo ritiro dal mondo della MotoGP risale soltanto ad un anno e pochi mesi fa, visto che avvenne il 14 novembre del 2021 al Gran Premio di Valencia. In seguito, il pilota di Tavullia non ha di certo appeso il casco al chiodo, iniziando una nuova fase della sua carriera correndo sulle quattro ruote.

Il 2022 lo ha visto impegnato full season sull’Audi R8 LMS del team WRT nel Fanatec GT World Challenge, campionato in cui ha avuto delle difficoltà evidenti nelle prime tappe, per poi crescere strada facendo. La squadra belga, diretta da Vincent Vosse, ha cambiato auto per il 2023, passando alla BMW M4 GT3, con la quale il nove volte campione del mondo del Motomondiale sembra aver trovato subito un altro tipo di feeling.

La gara d’esordio, avvenuta un mese fa con la 24 ore di Dubai, lo ha visto chiudere addirittura sul podio con un fantastico quanto inaspettato terzo posto, e c’è la netta sensazione che questo sia solo l’inizio. Questo risultato si sarebbe potuto anche ripetere due settimane fa, in occasione della 12 ore di Bathrust, gara ancor più complicata per via delle caratteristiche della pista.

Valentino Rossi è rimasto in zona podio, assieme ai suoi due compagni Maxime Martin ed Augusto Farfus, per gran parte della gara, ma un problema al sistema di illuminazione della BMW li ha costretti ad una lunga sosta ai box, facendoli retrocedere sino al sesto posto finale.

Le indicazioni sono comunque state molto positive, ed ora la testa è tutta concentrata al Fanatec GT World Challenge, che prenderà il via a Monza il 23 di aprile, mentre tra 7 ed 8 marzo ci saranno i test al Paul Ricard. Nel frattempo, si avvicina una data molto importante per il “Dottore” e la sua compagna, Francesca Sofia Novello, con grandi festeggiamenti all’orizzonte.

Valentino Rossi, ecco chi è il padrino di Giulietta

Il 4 marzo dello scorso anno, giorno dell’inizio del primo week-end di gara della MotoGP in Qatar dopo il ritiro di Valentino Rossi, è venuta al mondo sua figlia Giulietta, quasi un segno del destino. Questo significa che tra pochi giorni, la primogenita del #46 giallo più famosa del mondo compirà il suo primo anno di vita, e siamo sicuri che ci sarà festa grande a Tavullia.

Il padrino della figlia del “Dottore” è Luca Marini, vale a dire il fratellino di Valentino Rossi, nato dalla seconda relazione della mamma Stefania Palma. La madrina è invece Nicole Fornaro, giovane attrice che è la migliore amica di Francesca Sofia Novello ormai da tantissimi anni.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha optato per l’addio alle due ruote anche e soprattutto per trascorrere molto più tempo assieme alla famiglia, visto che le gare in cui è impegnato ora sono in numero nettamente minore rispetto a quelle che era costretto a fare in MotoGP.

Inoltre, tralasciando la 24 ore di Dubai e la 12 ore di Bathrust che erano extra-calendario, il Fanatec GT World Challenge disputa tutte le proprie tappe in Europa, dando la possibilità al pilota di Tavullia di poter stare vicino ai suoi cari, cosa che prima, almeno con questa frequenza, non gli era mai stata possibile.

Nel 2023, la MotoGP seguirà un calendario lunghissimo, di ben 21 tappe, cosa assolutamente nuovissima visto che la top class non aveva mai sconfinato quota 20 nella sua storia. La sensazione è che si voglia copiare la F1 in tutto e per tutto, ma i risultati, almeno per ora, non stanno arrivando. Ed il ritiro del “Dottore” ha avuto il suo impatto.