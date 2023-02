Hamilton, arriva il commento sulla Mercedes W14: gli avversari tremano

Lewis Hamilton è pronto a dare la caccia all’ottavo titolo mondiale. Ecco il suo primo commento sulla nuova Mercedes appena svelata.

La Mercedes ha tolto i veli alla nuova F1 W14, e lo spoiler di pochi minuti prima è stato clamorosamente confermato. La vettura che verrà portata in pista da Lewis Hamilton e George Russell è infatti dipinta di nero, come quelle del biennio 2020 e 2021, ovvero le ultime a portare a casa i titoli mondiali.

Confrontandole con quelle due, il nero è ancor più presente, visto che gli inserti rossi dello sponsor Ineos sono stati ridotti, ed è proprio il caso di dire che la nuova W14 è nera di rabbia. Tuttavia, ciò che conta non è affatto la livrea, ma le performance che questa nuova Mercedes riuscirà a regalare ai suoi piloti.

Hamilton è apparso già molto carico, consapevole del fatto che il 2023 potrebbe essere l’ultima chiamata per puntare all’ottavo titolo mondiale. Sir Lewis non può permettersi, visto il suo curriculum, di terminare un’altra stagione alle spalle del compagno di squadra, e siamo sicuri che lo vedremo attaccare sin dalle prime battute della nuova stagione.

Non abbiamo dubbi sul fatto che la monoposto è stata rifatta completamente, ma è stato confermato che il concetto no sidepods è stato del tutto confermato, come dicevano le indiscrezioni. C’è già qualcuno che balena l’ipotesi di un’evoluzione ancor più spinta in occasione dei test di Sakhir, ma questo, ovviamente, lo vedremo soltanto tra una settimana.

Evidente anche l’orgoglio di Toto Wolff, nella certezza che non lo vedremo accettare di buon occhio un altro fallimento. La F1 W14 sarà, con ogni probabilità, l’arma del riscatto, e già vederla mette paura alla concorrenza. La Red Bull e la Ferrari, ovviamente, non sono state con le mani in mano, e tutti non vedono l’ora di assistere un vero e proprio scontro tra titani.

Hamilton, arriva il suo primo commento sulla nuova W14

Lewis Hamilton è stato uno dei grandi protagonisti della presentazione della F1 W14, alla quale era presente anche il nuovo pilota di riserva, ovvero Mick Schumacher. All’interno della squadra diretta da Toto Wolff sembra già esserci grande fiducia ed armonia, nella consapevolezza che la nuova freccia nera potrebbe dare del filo da torcere alle rivali.

Ecco le parole di Sir Lewis: “Se mi sento ricaricato? Ci è mancato guidare, le sensazioni che si provano a bordo e non vedevamo l’ora di tornare. Undicesima stagione con questa squadra, amo essere parte della gente con cui lavoro, è parte del mio DNA gareggiare, credo sempre che si possa fare meglio. Mentalmente e fisicamente è importante capire sempre come puoi fare dei passi in avanti rispetto agli altri, così come con la macchina. Ci sono sempre nuovi elementi da valutare, ti devi evolvere in molti fattori. Amo tutto questo“.

Hamilton ha poi sottolineato che la pre-season è una delle cose migliori nella carriera di un pilota: “Questa è la parte migliore e più eccitante dell’anno, vedere tutti questi elementi che vengono messi insieme nella nuova macchina. Credo sia bellissimo, vedi quanto sia bella la cura del dettaglio da parte degli ingegneri, tutti lavorano a stretto contatto per mettere assieme la nuova vettura. Sono davvero tanti a lavorarci, mentre a guidarla siamo in due, dobbiamo sentirci dei privilegiati. Dopo una stagione così difficile come quella passata, siamo davvero eccitati di salire in macchina. Non vediamo l’ora“.

Attorno alla F1 W14 c’è grande entusiasmo, ed il sette volte campione del mondo ha ringraziato più volte i tecnici per il grande impegno profuso. Ora non ci resta che attendere il giudizio più atteso, quello della pista: “Come ti sembra? Siamo eccitati, tra pochi minuti saremo già in pista, abbiamo lavorato tanto al simulatore. Vederla dal vivo è incredibile, ricordo il gran lavoro nella galleria del vento, hanno seguito quello che abbiamo chiesto e sono contento. Tutti hanno lavorato tanto per questa splendida creatura, non vedo l’ora di sentire la potenza ed il giusto feeling in macchina“.