Russell, la Mercedes è da mondiale? George ha una convinzione

George Russell crede molto nella nuova Mercedes, vogliosa di riscatto dopo un 2022 da incubo. Ecco le sue prime parole sulla W14.

In casa Mercedes sono stati tolti i veli alla nuova Mercedes F1 W14, la monoposto che George Russell e Lewis Hamilton dovranno portare in alto dopo la peggior stagione del team di Brackley da quando è iniziata l’era ibrida. In particolare, l’ex alfiere della Williams pare ormai sentirsi pronto per giocarsi il titolo mondiale, una possibilità che fin qui non ha mai avuto in carriera.

La sua prima stagione alla corte di Toto Wolff è stata comunque eccezionale, visto il quarto posto conquistato a fine campionato in classifica piloti, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e, soprattutto, al ben più titolato compagno di squadra. I risultati importanti della Mercedes, infatti, li ha portati a casa proprio il nativo di King’s Lynn, mettendo a referto la sua prima pole position in carriera in Ungheria, per poi imporsi in Brasile, sia nella Sprint Race del sabato che nella gara vera e propria della domenica.

Insomma, questo ragazzo si è presentato nel migliore dei modi, battendo di ben 35 punti Hamilton a fine stagione. Vero è che Sir Lewis ha avuto sicuramente più episodi sfortunati, ma è innegabile che Russell sia stato comunque più veloce in diverse occasioni, prendendosi il dominio all’interno del team sin da subito.

Infatti, il sette volte iridato aveva fatto meglio del nuovo arrivato in Bahrain, tenendolo dietro per tutto il week-end, ma le cose sono cambiate sin dall’Arabia Saudita. Con il quinto posto di Jeddah, George ha superato Sir Lewis in classifica, e da quel momento in poi lo ha sempre preceduto, senza farsi più avvicinare dal compagno di squadra. Adesso, l’obiettivo è quello di continuare in questa maniera, nella speranza che la F1 W14 sia di tutt’altra pasta rispetto alla prima auto ad effetto suolo nella storia di questa squadra.

Russell, ecco le sue prime parole sulla nuova Mercedes

George Russell ha compiuto 25 anni proprio oggi, e non poteva esserci miglior giorno per spegnere le candeline che quello in cui è stata presentata la nuovissima Mercedes. La sorpresa di tutti è stata data, ovviamente, dal colore della F1 W14, che contro ogni aspettativa è tornata con livrea nera.

La monoposto è stata svelata in quel di Silverstone, dove poi è andata in pista per il filming day, nel tentativo di verificare che tutti i sistemi fossero al loro posto. George ha ovviamente commentato le immagini della nuova monoposto, che pare averlo già stregato per le sue forme, ma anche per il colore nero che ritorna dopo un anno.

Ecco le parole di Russell: “L’inizio di stagione è stato difficile, in seguito abbiamo lottato con la macchina per farla crescere, dobbiamo sentirci orgogliosi del nostro lavoro, abbiamo imparato tanto come ha detto Toto dal punto di vista tecnico. Credo che abbiamo fatto un passo in avanti. L’obiettivo? Siamo qui per vincere, ci saranno tante sfide da affrontare, ma la squadra ha fatto un grande lavoro con questa macchina, non vogliamo ripetere quello che è successo lo scorso anno. Siamo davvero molto motivati“.

Come detto oggi, George compie un quarto di secolo, ed il fatto che verrà disputato il filming day in quel di Silverstone gli darà subito la possibilità di mettersi al volante del suo nuovo missile: “Come la inizierò a guidare nel giorno del mio compleanno? Sarà bellissimo guidarla subito, c’è stato un lungo lavoro su ogni singolo elemento, l’abbiamo provata al simulatore, ma saltare a bordo è tutta un’altra storia. Tutti ora vorranno vedere il lavoro che abbiamo fatto per far andar forte questo capolavoro, vogliamo arrivare pronti ai test della prossima settimana“.

La sfida, da parte della Mercedes, è stata lanciata. Il team di Brackley si presenta con un’arma estremamente interessante, studiata in ogni minimo dettaglio, che vedremo rombare in pista per sfidare alla pari la Red Bull e la Ferrari, le grandi favorite della vigilia. Il debutto di Sakhir è ormai alle porte.