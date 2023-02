Quanto consuma una Maserati? Il dato vi lascerà a bocca aperta

La Maserati è una delle case costruttrici più esclusive al mondo. In molti desidererebbero acquistare un modello, ma sono frenati dai consumi. Ecco svelata la verità.

In un momento storico molto complesso sono pochi i privilegiati che possono acquistare una nuova auto, senza badare ai consumi. Con il costo dei carburanti schizzati alle stelle, inevitabilmente, anche chi sogna una Maserati deve fare i conti con il portafoglio. Il brand bolognese, facente parte dell’universo Stellantis, propone SUV molto interessanti, oltre alle potenti sportive e berline.

L’entry level della casa del Tridente è la Grecale. La sorella minore della Levante parte da una cifra 74.470 euro. Si tratta di un SUV con una propria identità, realizzato per dare una alternativa alla mastodontica Levante. La Grecale è lunga 4,85 m, 16 cm in meno della Levante. Come è accaduto con l’Alfa Romeo, il brand emiliano ha voluto cavalcare il trend delle auto a ruote alte, puntando tutto sulla versatilità e l’eleganza.

Chi acquista una Maserati di questo segmento non lo fa, naturalmente, per affrontare terreni impervi e “sporcare” il Tridente. La concezione è di un SUV di lusso che risponde ai requisiti di eleganza tipici del brand. Non manca quel tocco di sportività. La Grecale GT, infatti, è equipaggiata da un 4 cilindri mild hybrid capace di erogare 300 cavalli, che con la versione Modena arrivano a 330. Una potenza importante, ma nulla a che vedere con il top di gamma della Trofeo. Quest’ultima ha sotto il cofano un V6 3.0 da 530 cavalli.

La versione più pepata presenta lo stesso motore Nettuno della sportivissima MC20. Le performance sono da supercar, coprendo lo 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. L’auto a ruote alte è di quanto più esclusivo vi possa essere, se non preferite le dimensioni maggiorate della Levante. Sulla Grecale lo spazio a bordo, del resto, non manca. L’abitacolo è confortevole e spazioso, grazie al passo i 2,9 m. La tecnologia a bordo è all’avanguardia con 2 schermi touch screen, al centro della console. I materiali di pregio e l’elegante nuovo orologio digitale completano un salotto raffinato. Tutto bello, ma quanto consuma la Grecale?

I consumi della Maserati

Il SUV più economico della casa del Tridente beve, inutile girarci intorno. La versione GT da 300 CV assicura medie di 8,7-9,2 l/100 km. Non è poco di questi tempi, ma il piacere di guida e il lusso presentano un conto sempre salato. La variante Modena con il medesimo motore ma pompato a 330 CV, si attesta su medie di 8,8-9,3 l/100 km. Se ci spostiamo, invece, sulla Levante i numeri migliorano, ma il costo chiavi in mano dell’auto è di 95.820 euro.

Le versioni con propulsori a benzina V6 consentono percorrenze nell’ordine degli 12,5 l/100 km, mentre il V8 da 580 CV si aggira sui 15,9 l/100 km. Se vorrete lanciarvi sulla tecnologia mild-hybrid, i consumi si attestano sui 10,2 l/100 km ed emette 231 g/km di CO2 su ciclo misto. Il quattro cilindri 2.0 turbo benzina da 330 CV e 450 Nm con sistema mild hybrid a 48 V della Ghibli permette di immagazzinare energia in frenata, riducendo i consumi ad una media di 12,3km/l. Chi sono i proprietari della Maserati? E’ un grande gruppo.

La Quattroporte, invece, viaggia su una media di 11-12 l/100km. I consumi della Maserati GranTurismo si attestano su una media di 14 l/100 km a ciclo combinato, che si elevano sui 22 l/100 km sulle strade urbane mentre calano sui 9,8 l/100 km nei tragitti extraurbani. Per quanto riguarda i consumi della mostruosa MC20 sono su una media di 11,6 l/100 km a ciclo combinato. Il propulsore 3.0 V6 da 630 CV regala, però, un’accelerazione da 0 a 100 km/h e da 0 a 200 km/h, rispettivamente, in meno di 2,9 e 8,8 secondi. La velocità massima, invece, è superiore a 325 km/h. Chi sceglie una vettura di questo tipo dovrebbe non guardali nemmeno i costi dal benzinaio.