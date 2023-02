Hamilton in Ferrari? E’ successo anche questo: ecco come

Quando sta per cominciare la stagione 2023 di F1, Hamilton apre il garage di casa e mette in bella mostra i suoi bolidi.

Con sette sigilli iridati e 103 vittorie di gara in F1, Lewis Hamilton è ad oggi il pilota più titolato di sempre. Non sorprende, quindi, che nel corso del tempo si sia potuto permettere di fare acquisti pazzi a due e quattro ruote. E chissà quanti altri regali potrà farsi, specialmente se dovesse chiudere il campionato al via il prossimo 5 marzo dal Bahrain al primo posto, dopo un 2022 da dimenticare.

Alla presentazione della nuova W14 total black, il britannico si è presentato bello carico e rilassato. Ma soprattutto determinato a ribaltare ciò che è stato lo scorso campionato. Arrivato affamato di riscatto al principio dell’annata dopo la scoppola rimediata Abu Dhabi 2021, già dai test di Barcellona e Sakhir si era reso conto che avrebbe faticato. E così è stato. La W13 si è dimostrata debole e solo negli ultimi eventi, in grado di battagliare quasi alla pari con Red Bull e Ferrari.

Rivisto in maniera importante il vecchio progetto e utilizzata di nuovo la vernice scura per guadagnare il più possibile in termini di decimi, la scuderia di Stoccarda punta a riprendersi lo scettro e a trasformare Ham in un recordman assoluto. Ce la farà? E’ presto per dirlo.

Per adesso possiamo soltanto limitarci a raccontare quali gioielli il #44 ha nel suo garage.

Hamilton, che auto guida fuori dalle piste?

La prima vettura che citiamo è ovviamente una Mercedes Amg One. Dotata di V6 turbo e quattro motori elettrici, nasce su ispirazione della F1, tanto che la potenza è di ben 1063 cv. La velocità massima si attesta sui 352 km/h, con il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2,2 secondi.

Per restare in tema Stella, sue pure una Sls GT Black Series, spinta da un V8 da 631 cv. E una Amg GT-R, con V8 da 585 cv.

La sua lunga permanenza in McLaren, dal 2007 al 2012 lo porterà ad acquistare una P1 ibrida da 916 cv, provieniti da un V8 biturbo termico e da una parte elettrica. Lo step da fermi a 100 km/h avviene 2,8 secondi, per una top speed di 350 km/h.

Come spesso ha ripetuto, il sette volte campione del mondo del Circus è un grande amante del Cavallino. Non a caso non ha resistito al fascino de LaFerrari. Ibrida come la supercar di Woking, vanta 963 cv e oltre 900 Nm di coppia massima. Il propulsore termico è un mostruoso V12. Prodotta in soli 499 esemplari, salta da zero a 200 km/h in 6,9 secondi. Il pedale dell’acceleratore spinge fino a 350 km/h.

Per finire, un omaggio alla tanto amata America, con un paio di esemplari Shelby. Innanzitutto una Cobra 427 con motore Ford V8, in grado di erogare 425 cv. Mentre di recente l’asso di Stevenage ha confessato di esserne assicurato uno nel 2012, prodotto nel 1966. Allora, prima di concludere l’affare, l’inglese, lo fece controllare direttamente da patron Carroll Shelby, che poi scomparirà di lì a poche settimane. Forte della sua rassicurazione circa originalità del pezzo, ne comprerà altresì uno del 1967, per sua stessa ammissione maggiormente sfruttato in strada, in quanto è sua intenzione mantenere intatto quello più datato.