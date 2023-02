F1, San Valentino speciale per Leclerc e Sainz: ecco il loro messaggio

Charles Leclerc e Carlos Sainz vogliono il mondiale di F1 nel 2023. Ecco il loro messaggio prima del lancio della nuova Ferrari.

Il mondiale di F1 targato 2023 sta per partire, ed alle prove libere del Gran Premio del Bahrain mancano poco più di due settimane. Il giorno di San Valentino è stato dedicato alla presentazione della nuova Ferrari, con la SF23 che ha confermato le attese, dimostrandosi una forte evoluzione della monoposto che tanto bene fece lo scorso anno, almeno nella prima parte di campionato.

Sono state smentite, tuttavia, le anticipazioni che parlavano di un concetto sulle pance stile Red Bull, come la creazione del canale tra sidepods e fondo e la ricerca dell’effetto coanda nella parte che si sporge verso le ruote posteriori. A Maranello si è deciso di spingere sulla filosofia studiata lo scorso anno, sperando di aver trovato la quadra.

L’obiettivo era quello di ridurre il drag, in modo da poter avere una maggior efficienza aerodinamica, che si traduce in una velocità di punta superiore sui rettilinei. Adrian Newey ha saputo fare la differenza sotto quel punto di vista, facendo diventare l’auto di Max Verstappen e Sergio Perez impareggiabile nei duelli corpo a corpo.

La Ferrari ha deciso di rendere anche molto più leggera la SF23, e la cosa, per certi versi, è ben visibile anche ad occhio nudo. C’è tanto utilizzo di nero carbonio in vari punti della carrozzeria, ma anche il telaio è stato rivisto, così come la forma ed il posizionamento dei radiatori, in modo tale da ridurre il più possibile gli ingombri.

Frederic Vasseur, ovvero il nuovo team principal della squadra più vincente nella storia della F1, ha dichiarato, senza troppi giri di parole, che entrambi i piloti potranno vincere, ma che l’importante sarà avere una Ferrari davanti a tutti. Dunque, per il momento non ci saranno giochi di squadra, e Charles Leclerc e Carlos Sainz potranno partire alla pari.

Oltre alle gestione della coppia di piloti, uno dei grandi problemi del 2022 era stata la scarsa affidabilità, che aveva, di fatto, chiuso il mondiale già ad inizio estate. Su questo aspetto si è lavorato tantissimo, ed i risultati che la power unit rivista ha fatto registrare al banco sembrano essere stati molto positivi.

Leclerc ha portato subito al debutto la Rossa sul tracciato di Fiorano Modenese, per poi cederla al figlio del due volte campione del mondo rally. La speranza è che tra questi due possa ricrearsi sin da subito un buon rapporto, in modo da collaborare e da remare uniti verso l’unico obiettivo possibile: la vittoria di un titolo mondiale che manca da troppo tempo.

F1, ecco il messaggio di Leclerc e Sainz a San Valentino

Come avrete capito, la Ferrari ha deciso di svelare la nuova SF23 nel giorno di San Valentino, che già aveva visto l’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen girare qui nel 2020, con un’apposita livrea ricca di cuori. Per la F1, dunque, non si tratta di una novità assoluta, ed è stato bellissimo vedere le tribune ricche di pubblico nel giorno della festa degli innamorati.

Ovviamente, anche Carlos Sainz e Charles Leclerc erano presenti ed hanno avuto modo di provare subito la SF23, raccontato di un feedback molto positivo. La F1 è uno sport dove per vincere occorrono molti fattori, ed è per questo che la collaborazione tra i due “Carli” sarà fondamentale.

I due hanno deciso di mandare un messaggio ai tifosi, augurandogli buon San Valentino e dandogli appuntamento per il lancio della vettura previsto in giornata: “Ciao a tutti, oggi è un grande giorno, è San Valentino, ma oggi presenteremo la nostra nuova macchina. State pronti perché ci divertiremo, ciao a tutti!“.

Ovviamente, il video che abbiamo postato è precedente all’unveiling ufficiale, ed i due piloti sono apparsi in simbiosi tra di loro, pronti a dar battaglia alla concorrenza per portare a casa il titolo mondiale. I primi test in Bahrain e, soprattutto, la prima gara ci daranno le prime risposte in merito.